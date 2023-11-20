烏軍南部反攻重大突破　聲稱迫使俄軍從聶伯河「後撤3至8公里」

▲一名男子趁俄羅斯襲擊烏克蘭期間，在聶伯河河畔釣魚。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

面對俄軍進逼，烏克蘭軍數個月以來展開大反攻，不過卻始終未能取得令人滿意的成果。烏克蘭軍方於當地時間19日表示，烏軍已迫使俄軍從聶伯河河岸「後退3至8公里」，俄烏兩軍先前在南部赫爾松州分別固守廣闊的聶伯河兩岸長達1年多。若烏軍說法獲得證實，則是烏軍近來一項有意義的進展。

根據《法新社》，烏克蘭軍方發言人古門尤克（Natalia Gumenyuk）於當地時間19日透露上述消息，表示烏軍已迫使俄軍從聶伯河（Dnipro River）河岸後撤，使烏軍多次試圖越境、占領俄軍所盤據控制的一側之作戰進度上取得重大突破；至於現場有記者提問基輔當局在反攻上取得多大進展時，她則表示，依據具體情況、地理、左岸地形，初估俄軍後撤3至8公里不等。

不過，古門尤克並未透露烏軍在聶伯河東岸部署多少軍隊或是裝備，「我們還有很多工作要做！敵人（俄軍）仍在持續砲擊，估計俄軍所盤據地區還有數萬名俄軍兵力。」

報導指出，儘管烏克蘭總統澤倫斯基與烏軍期盼能在今年夏季展開大反攻，不過這場夏季反攻基本上面臨失敗，因為烏軍最終僅重新奪回少數幾個小村莊，而自從俄軍去年11月從聶伯河西岸撤軍後，俄烏兩軍已在南部赫爾松地區廣闊的河岸膠著盤踞一年多，至於烏軍則多次試圖越境、企圖占領俄軍控制的另一側。

報導分析，一旦烏軍成功將俄軍從聶伯河河岸趕出去，可以為烏克蘭城鎮和村莊提供保護，免於面臨俄軍無情的砲擊；至於烏軍可以在聶伯河東岸建立橋頭堡，往南部展開更深入的進攻，儘管需要部署更多人員和裝甲，以應對更具挑戰性的沼澤地形。