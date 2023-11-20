澳「飛機空中相撞」2人墜海失聯　疑拍節目出事！攝影師恐已罹難

▲澳洲兩架飛機空中相撞，導致其中一架飛機墜海，機上二人迄今失聯。（圖／翻攝自YouTube、Facebook／@stephengale211）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲維多利亞州的菲利普港灣（Port Phillip Bay）19日有兩架輕型飛機在空中相撞。據報導，這兩架都是前軍用教練機「毒蛇」（Viper）S-211馬爾凱蒂（Marchetti）噴射機，一架降落機場，另一架則直接墜海，機上二人迄今失聯，被認為很可能已罹難，據信其中一人為攝影師，當前正在拍攝一部新的電視節目。

據《澳洲人報》、澳洲ABC等報導，19日下午1時45分左右，兩架曾為軍用退役的毒蛇S-211馬爾凱蒂輕型飛機在菲利普港灣上空相撞。澳洲運輸安全局（ATSB）首席專員米歇爾（Angus Mitchell）表示，兩架飛機似乎是編隊飛行，彼此距離很近，「我們認為是在拍攝照片或宣傳片，其中一架飛機影響到另一架。」

▼機上其中一人為30歲節目攝影師，據信他失事前幾小時還在社交媒體發文，並附上影音製作公司的標籤。

相撞後其中一架飛機失去控制墜入港灣中，第二架飛機則於下午1時50分載著2人平安回到墨爾本附近的埃森登機場（Essendon Airport）。墜海的飛機上則有2人迄今下落不明，分別是30歲知名節目攝影師羅斯（James Rose）以及經驗豐富的飛行員兼Jetworks航空公司老闆蓋爾（Stephen Gale）。

報導稱，這兩架飛機都是由位在墨爾本的Jetworks航空公司所有，既是一所飛行學校，也向公眾提供一系列軍用戰鬥機飛行體驗，價格為45分鐘澳幣7750元（約新台幣16萬元）。

▲澳媒稱，航空公司老闆蓋爾也墜海。（圖／翻攝自Facebook／@stephengale211）

飛機失事的對話音檔顯示，一名飛行員用無線電求救，「毒蛇一號，呼救、呼救、呼救（mayday）……我預計毒蛇二號會進到水中……我們看到（水花）濺起的痕跡。」

▼飛機相撞後的一部分求救音檔。

James Rose: MasterChef cameraman, 30, is revealed to be one of two people on board ex-fighter jet that crashed into Port Phillip Bay - as desperate mayday call sheds light on mid-air collisionhttps://t.co/ZknbdXm4qv pic.twitter.com/rnnBftEEuu — Truthseeker (@Xx17965797N) November 19, 2023

澳洲海事安全局（AMSA）19日派遣3架救援直升機、海警與志願者在海灣進行搜索，但僅發現部分機體殘骸，晚間7時30分入夜後將搜索控制權移交維州警方。截止20日上午，AMSA的3架直升機與警方空中聯隊的直升機仍在水面上空搜索，但當局證實，搜索工作目前已經定調為「尋獲」任務（recovery mission），澳媒普遍認為兩人很可能已罹難。