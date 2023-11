澳「飛機空中相撞」2人墜海失聯　疑拍節目出事！攝影師恐已罹難

▲澳洲兩架飛機空中相撞,導致其中一架飛機墜海,機上二人迄今失聯。(圖/翻攝自YouTube、Facebook/@stephengale211)

記者張寧倢/綜合外電報導

澳洲維多利亞州的菲利普港灣(Port Phillip Bay)19日有兩架輕型飛機在空中相撞。據報導,這兩架都是前軍用教練機「毒蛇」(Viper)S-211馬爾凱蒂(Marchetti)噴射機,一架降落機場,另一架則直接墜海,機上二人迄今失聯,被認為很可能已罹難,據信其中一人為攝影師,當前正在拍攝一部新的電視節目。

據《澳洲人報》、澳洲ABC等報導,19日下午1時45分左右,兩架曾為軍用退役的毒蛇S-211馬爾凱蒂輕型飛機在菲利普港灣上空相撞。澳洲運輸安全局(ATSB)首席專員米歇爾(Angus Mitchell)表示,兩架飛機似乎是編隊飛行,彼此距離很近,「我們認為是在拍攝照片或宣傳片,其中一架飛機影響到另一架。」

▼機上其中一人為30歲節目攝影師,據信他失事前幾小時還在社交媒體發文,並附上影音製作公司的標籤。

相撞後其中一架飛機失去控制墜入港灣中,第二架飛機則於下午1時50分載著2人平安回到墨爾本附近的埃森登機場(Essendon Airport)。墜海的飛機上則有2人迄今下落不明,分別是30歲知名節目攝影師羅斯(James Rose)以及經驗豐富的飛行員兼Jetworks航空公司老闆蓋爾(Stephen Gale)。

報導稱,這兩架飛機都是由位在墨爾本的Jetworks航空公司所有,既是一所飛行學校,也向公眾提供一系列軍用戰鬥機飛行體驗,價格為45分鐘澳幣7750元(約新台幣16萬元)。

▲澳媒稱,航空公司老闆蓋爾也墜海。(圖/翻攝自Facebook/@stephengale211)

飛機失事的對話音檔顯示,一名飛行員用無線電求救,「毒蛇一號,呼救、呼救、呼救(mayday)……我預計毒蛇二號會進到水中……我們看到(水花)濺起的痕跡。」

▼飛機相撞後的一部分求救音檔。

James Rose: MasterChef cameraman, 30, is revealed to be one of two people on board ex-fighter jet that crashed into Port Phillip Bay - as desperate mayday call sheds light on mid-air collisionhttps://t.co/ZknbdXm4qv pic.twitter.com/rnnBftEEuu