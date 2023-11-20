聯合國：加薩7000人學校被轟至少24死　官員曝「直接擊中設施」

▲加薩走廊北部賈巴利亞地區由聯合國開辦的學校改為避難所。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

聯合國19日表示，加薩北部賈巴利亞地區（Jabaliya）周末發生的襲擊，導致一所由聯合國開設的學校至少24人死亡。這所學校目前為流離失所的加薩人民提供庇護，約近7000人在此避難。聯合國還稱，另一所位在加薩市（Gaza City）的學校更直接遭受襲擊，相信有數十人傷亡。

根據紐約時報報導，巴勒斯坦官員18日表示，以色列對賈巴利亞地區的法庫拉學校（Al-Fakhura school）發動襲擊，造成多人傷亡。這所學校被用於成人與兒童的避難所。

聯合國援助巴勒斯坦難民機構的負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）19日公布死亡人數為24人，並稱襲擊發生當下有近7000人在法庫拉學校裡避難，但沒有公布受傷人數，也未指明襲擊者。同一所學校14日也曾遭襲擊，當時有至少12人死亡、54人受傷。

▲賈巴利亞地區居民在學校避難仍遭到空襲。（圖／路透）

以色列軍方表示，已經接獲18日發生在賈巴利亞地區的一起事件報告，正在對此進行評估，但重申以色列「遵守國際法，包含採取可行措施盡量減少平民傷害。」

拉扎里尼還表示，更早一天，另一所位於加薩市的學校在17日遭到「直接擊中」，且救護車無法到達學校提供援助，當時約4000人在此避難。聯合國相信有數十人傷亡，但沒有提供確切數字。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）統計，自10月7日以來，至少176人在其管理的學校中遇襲死亡，近800人受傷，確切數字仍在核實中。當地學校在停課後改搭建為避難所，但UNRWA已經證實，至少有17處設施被直接擊中。

▲加薩醫生在學校避難所為孩童看診。（圖／路透）

拉扎里尼在聲明中說，UNRWA的大量設施遭到襲擊，大量平民喪生，「這不可能只是『附帶傷害』（collateral damage）」。他強調，UNRWA的設施已被清楚地標記為聯合國機構建築，座標位置也定期與衝突雙方共享，「這再次證明，在加薩沒有任何人、任何地方是安全的。」