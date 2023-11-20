31名早產兒安全撤離加薩醫院！　還有250病患待援

▲希法醫院有31名早產兒安全被轉移至埃及醫院。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

加薩衛生當局表示，有31名情況極其危急的早產兒19日已經成功從加薩希法醫院安全轉移至埃及，不過目前仍有250多名傷口嚴重感染或是有其他緊急狀況的病人，在以色列軍隊展開圍攻醫院行動後受困於院內。

根據《美聯社》報導，以色列的空襲與地面進攻造成大量巴勒斯坦平民死亡，而以軍包圍加薩多個大型醫院並發動攻擊的行為更被指責違反人道主義。對此，以色列則嚴正反駁，並聲稱哈瑪斯在希法醫院的地下設置軍事總部。

由於以軍的激烈攻擊，希法醫院的電力中斷，導致院內必須靠保溫箱維持生命的新生兒生命安全嚴重受損。醫院負責人札庫特（Mohamed Zaqout Mohamed Zaqout）說，大量病人出現脫水、體溫過低或是敗血症的症狀，甚至有至少4名嬰兒死亡。

世界衛生組織18日派員造訪了希法醫院，並發現醫院走廊堆滿了醫療廢棄物，增加病人感染的風險。不僅如此，院內多數病人截肢、燒傷或是有其他創傷，但是因為純淨水、藥品以及電力供應不足，導致傷口嚴重感染，同時也沒有抗生素可以服用。

加薩衛生官員表示，有31名情況危急的早產兒19日從加薩的主要醫院安全轉移至埃及，但是仍有250多名傷口嚴重感染的病患無法撤離。世界衛生組織強調，目前正在計畫在24小時至72小時內，將剩下的人疏散至加薩南部，但目前仍需等待安全通道確認沒有危險。