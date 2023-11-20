以色列突襲「恐怖分子豪宅」　驚見地下軍火庫！占領警察總部

▲以色列國防軍19日突襲謝赫伊林（Sheikh Ijlin）與里馬爾（Rimal）。（圖／X／@manniefabian）

記者王佩翊／編譯

以色列軍隊19日突襲哈瑪斯位於加薩市的議會大樓、警察總部以及多個高級幹部的豪宅，同時控制了這幾個據點，並搜出大量武器與地下隧道的入口。此外，以色列國防軍還占領了當地一所大學的教學大樓，據傳哈瑪斯在此生產並研發武器。

以色列傘兵與裝甲部隊19日突襲了加薩市的謝赫伊林（Sheikh Ijlin）與里馬爾（Rimal），並在加薩市中心展開一系列的炮擊。事實上，自10月哈瑪斯對以色列發動攻擊後，以色列便持續空襲加薩，因此這個曾經富裕的地區也早早被夷為平地。

▲▼以軍在加薩發現多個哈瑪斯的地下軍火庫。（圖／X／@manniefabian）

以軍表示，他們在進攻加薩市中心時，仍然遇到了幾名哈瑪斯恐佈分子，因此將其一一擊斃，同時也突襲了一些哈瑪斯恐怖分子位在加薩的豪宅。

根據《耶路撒冷郵報》報導，以色列國防軍一共發現了35個通往哈瑪斯地下網路的通道入口以及數十個藏匿武器的地下倉庫。

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍第7裝甲旅與戈蘭尼步兵旅則是成功控制了哈瑪斯的議會大樓、政府大樓以及警察總部。不僅如此，以軍還占領了加薩一所大學的教學大樓，因為他們認為哈瑪斯在該大樓生產並研發武器。以色列同時也占領了哈瑪斯的一個訓練基地、指揮中心、審訊室以及拘留所。

哈瑪斯目前尚未對以色列國防軍在謝赫伊林與里馬爾的攻擊發表評論，因為加薩當地訊號仍舊不穩定。