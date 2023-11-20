波蘭卡車司機擋路！　3000輛物資卡車進不了烏克蘭

About 3,000 trucks are parked at the borders of Poland/Ukraine as the protest/blockade continues.



I don't get how this is allowed to happen ... pic.twitter.com/3y8qrLSMOV — Fertilizer Finder (@ManiacMagic1) November 15, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭當局表示，由於波蘭卡車司機在3個邊境點「卡路」，截至周日（19日）已有約3000輛卡車堵在邊境關卡無法進到烏克蘭，這些卡車載運的包括油料以及人道救援物資。

▲波蘭卡車司機抗議，造成逾3000輛卡車回堵。（圖／翻攝X「@pravda_eng」）



波蘭多名卡車司機在本月初針對3個與烏克蘭接壤的邊境點，進行封堵不讓車輛通過，如今已超過10天，因為他們認為，自從2022年2月24日俄烏戰爭爆發以來，波蘭政府持續無視許多外國企業的競爭導致本國企業的損失。

烏克蘭官方上周表示，基輔與華沙當局開始對如何停止這場抗議出現分歧。烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在社群平台X上表示，過去10天以來，烏克蘭許多卡車司機都被困在波蘭邊境，數千人被迫在食物、飲水和油料有限的情況下，在困難的條件中生活。

庫布拉科夫表示，卡車在Yahodyn邊境點回堵超過30公里，在Rava-Ruska回堵超過10公里，在Krakivets則回堵超過16公里。

烏克蘭基礎建設部副部長德爾卡契（Serhiy Derkach）指出，回堵的卡車中，不乏載運油料和人道救援物資的卡車，就連這些被確保會暢通無阻的卡車如今也受困，「我們已經把這些相關資訊寄給波蘭當局...我們正在等一個答案。」