紅海貨輪遭葉門叛軍脅持！證實由「日本郵輪」營運　船上無以色列人

▲由「日本郵輪」營運的「銀河領袖號」（Galaxy Leader）貨輪遭葉門叛軍脅持。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

葉門什葉派激進團體青年運動叛軍19日稱，他們扣押一艘「與以色列有關的」貨輪，而以色列軍方表示，這艘貨輪屬於英國所有、由日本公司負責營運，並不屬於以色列且船上也沒有以色列人。

根據《路透社》報導，以色列軍方19日指出，紅海上一艘從土耳其開往印度的貨輪遭伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Huthi）叛軍脅持，但該艘貨輪不屬於以色列，且船員裡並沒有以色列人。

日本三菱旗下海運公司「日本郵船」（Nippon Yusen）發言人證實，遭脅持的「銀河領袖號」（Galaxy Leader）是由該公司負責營運，主要用於汽車運輸，而22名船員包含保加利亞人、菲律賓人，但沒有日本人。

日本官房長官松野博一20日在記者會中譴責葉門青年運動的行為，「我們正與相關國家合作，為盡早解救船隻和船員努力。」

青年運動稍早指出，所有由以色列公司擁有、經營的船隻，或是懸掛以色列國旗的船隻都有可能成為被攻擊目標，但據了解，銀河領袖號是懸掛巴哈馬國旗。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則發出聲明指，船上沒有以色列人，以色列也和船隻的經營和所有權無關，「這是伊朗又一次的恐怖主義行為，影響全球航線安全。」