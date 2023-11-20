她時常疲倦口渴竟是糖尿病！　陷入昏迷「治療1年半」才康復

▲英國一名女子時常感覺疲倦和口渴，沒想到診斷出罹患糖尿病。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

身體的警訊！英國一名女子常常感覺疲倦和口渴，10多年前診斷出罹患糖尿病，甚至感染了糖尿病酮症酸中毒而陷入昏迷，情況一度危急，所幸經過1年多的治療，才逐漸恢復正常生活。

據《利物浦迴聲報》報導，來自威德尼斯（Widnes）的莎拉（Sarah Mather）是手語歌曲表演者，過去因為感到疲倦和口渴等症狀多次就醫，並於2010年被診斷出患有1型糖尿病，沒想到隔天早上，自己因嚴重的糖尿病酮症酸中毒（DKA）而陷入昏迷，還經歷胸部感染，並因氣喘而服用類固醇，總共花了12～18個月才完全康復，坦言這些年並不容易。

▲莎拉曾嚴重到陷入昏迷。（圖／翻攝自利物浦迴聲報）



莎拉指出，她一直在使用葡萄糖監測器，卻沒有意識到夜間的低血壓，晚上也沒聽到警報，導致多次去醫院，但沒發現到真正病情，「沒有醒過來，這很可怕，而且是在外出時發生的」，多虧胰島素系統，讓她可以重新開始正常生活，「對我的控制很有幫助」。

莎拉以過來人的身分給建議，「糖尿病很艱難，有時讓人筋疲力盡」、「「你會經歷美好的日子，接著經歷糟糕的日子」，強調不要放棄夢想，因為可以實現任何目標，可能需要一些額外的計畫，但可以做任何事，「照顧好自己，善待自己」。

莎拉除了增加其他人對殘缺的認識，還要人們不要「害怕」夢想，「對我自己而言，身為一名聽力困難的手語表演者，表演讓我感到自由」，提到因為聽力損失，她很難聽清楚所有的歌詞，但可以感受到音樂，當她表演一首歌曲時，會覺得很自由，好像擺脫了糖尿病和不健康，「這種感覺真是太棒了」。

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