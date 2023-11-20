他中6百萬樂透…女友情勒要4百萬！　拒絕「遭嗆這句」心寒提分手

▲男子興奮的跟女友分享喜悅時，女友卻情勒他。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

談錢傷感情！有名加拿大的男子於近日中彩券，贏得20萬美元（約新台幣634萬元）的大獎，當他興奮的跟女友分享喜悅時，女友卻情勒他，要求男子要給她15萬美元（約新台幣476萬元），並說因為2人在一起很久了，所以這是她應得的，但男子因為早有自己的計劃，所以無意分享，女友聽了則指責他自私，還直言「把金錢看得比我們的關係更重要」，男子認為女友在無理取鬧，所以毅然提出了分手，但不久後，則感到後悔，還求問網友們自己的決定是否正確。

據鏡報報導，男子於近日在知名論壇Reddit上透露，最近買彩券中了一大筆錢，對此他感到非常興奮，並馬上告訴交往2年的女友，豈料女友不是為他感到開心，反而立刻情勒他，要求獎金要共同分享，並說因為2人已經在一起很長一段時間了，且在關係中自己也一直支持著男友，所以這是她應得的。

但男子因為已對獎金做出規畫，像是投資或照顧家人，所以不願意分享，男子還提到，2人以前從未討論過分享財務或共同做出有關金錢的決定，所以回絕了女友。未料女友聽了瞬間翻臉，並指責他自私和貪婪，還直言他「把金錢看得比關係更重要」，應該願意與她分享才是男友該有的決定，男子認為女友在無理取鬧，且還堅持己見，所以提了分手。

男子說，「她的要求讓我感到不知所措，我決定結束這段關係，因為我認為她堅持要我給她錢是不公平的，但現在，我懷疑自己的決定是否正確，我是否是個混蛋？」

此文一出，便引起網友熱議，網友很快就紛紛表示支持，認為男子做出了正確的決定，「我認為你是時候離開她了，別想結婚，不然她會坑你一輩子。」

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