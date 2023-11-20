人妻隱瞞30年　驚爆女兒身世之謎：哥哥才是親生爸爸

▲國外一名媽媽隱瞞女兒「哥哥是親生爸爸」的真相。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

難以開口的秘密！國外一名媽媽坦承，隱瞞女兒30年的時間，不知該如何告訴她，她的哥哥其實是「親生爸爸」，宛如八點檔的劇情真實上演。

這名媽媽寫給《大西洋月刊》親愛的治療師專欄，信中提到她遇到現任丈夫前，在上一段關係育有2個孩子，目前都已經成年，原本2人想組成家庭，但丈夫在第2個孩子出生後，就動手術結紮，因為時間太早、不可逆轉。

別無選擇之下，加上對精子銀行抱持懷疑態度，他們決定讓關係密切的人，作為精子的捐贈者，也就是前夫的兒子，認為這是最好的決定，可以保證捐贈者的健康，而且孩子可以擁有父親的基因。唯一的問題是，如今女兒已經30歲，卻從未被告知真相，親生父親其實是她同父異母的哥哥。

▲女兒已經30歲，讓這名媽媽難以啟齒。（示意圖／翻攝自pixabay）



對此，專欄作家洛里（Lori Gottlieb）給予建議，首先鼓勵這名媽媽在道歉前，盡可能簡單、清楚向女兒「陳述事實」，「當妳思考如何進行誠實的對話，請記住，女兒將同時知道2個事實。第1，她稱為哥哥的人是她的親生爸爸，第2，她的爸媽欺騙了她30年」。

洛里指出，要為沒有早點告訴女兒真相「承擔全部責任」，並確保不會試圖為自己的行為找藉口，並要求這名媽媽，在告訴女兒真相前，應該讓繼子知道真相，以防對方提前洩漏消息。

延伸閱讀

▸ 搭公車下車鈴旁驚見「讓座鈴」 網笑：不讓座我就PO臉書

▸ 收容所僅剩牠…鬥牛犬目送「61隻同伴被認養」 畫面太揪心

▸ 27歲女體驗飛行傘墜地亡 同乘教練涉「過失致死」5萬交保