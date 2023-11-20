ChatGPT之父重回OpenAI總部！　被解職2天自拍照曝光

▲阿特曼在OpenAI總部自拍。（圖／翻攝X「@sama」）



記者張靖榕／綜合報導

OpenAI董事會17日宣布解除執行長阿特曼（Sam Altman）職務，被譽為聊天機器人ChatGPT之父的阿特曼的離去引發譁然與關注；然而2天以來風向大轉變，阿特曼19日在社群平台上發布自拍照，背景正是OpenAI總部。

阿特曼在X（前身推特）發布一張自拍照，畫面中的他以OpenAI公司為背景，胸前掛著一張「訪客04」（Guest 04）訪客證，露出一臉怪表情，「這是我第一次也是最後一次掛上這種（識別證）」。

被譽為「ChatGPT之父」的OpenAI前執行長阿特曼17日被董事會宣布解雇，共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）也隨即宣布辭職，另外還傳出包含擁有7年資歷的研究員西多爾（Szymon Sidor）在內，部分資深研究人員也因為阿特曼的離開而辭職。

阿特曼離去後，有消息人士在18日當天向美媒爆料，阿特曼正在致力籌辦新的AI公司，前總裁布羅克曼預計也將加入新公司的籌組，甚至傳出阿特曼和蘋果前首席設計長艾夫（Jony Ive），持續討論打造一款新的AI設備，據說軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義也參與其中對話。

不過劇情很快出現大轉彎，同樣在18日當天，美國科技新聞網站「The Verge」就引述多名知情人士指出，OpenAI董事會正在和阿特曼本人討論重新回鍋擔任首席執行長的是一，其中一人透露，阿特曼17日是在沒有任何通知的情況下被董事會解雇，因此他目前對回歸職位心情「矛盾」，並希望能進行重大的治理變革。