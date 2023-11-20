OpenAI人事地震有內幕？　ChatGPT之父「不重視AI風險」遭逼走

▲OpenAI共同創辦人與前執行長阿特曼（Sam Altman）。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

聊天機器人ChatGPT母公司OpenAI董事會17日宣布解除執行長阿特曼，就連共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）也隨即宣布辭職，管理階層人事大地震也引發外界遐想。外媒透露，主導這次人事變動的人是OpenAI另一名共同創辦人蘇茨克維，因為他認為阿特曼不夠重視人工智慧（AI）所帶來的安全風險。

根據《紐約時報》報導，阿特曼（Sam Altman）過去一年帶領OpenAI快速成長，ChatGPT成為全球最受歡迎的AI聊天機器人，更讓阿特曼成為科技界最炙手可熱的人物，不過他17日被OpenAI董事會解職，也因發外界一連串遐想，知情人士透露，這次人事變動的人是OpenAI另一名共同創辦人蘇茨克維（Ilya Sutskever）主導，因為他與阿特曼對人工智慧的理念不相同。

▲OpenAI另一名共同創辦人蘇茨克維（Ilya Sutskever）。（圖／CFP）



有3名知情人士指出，同樣在AI技術上受人景仰的蘇茨克維越來越擔心，AI技術可能對人類帶來危險，但阿特曼並沒有重視；同時蘇茨克維也不滿自己在公司內部的角色也被削弱，因此主導了這次的人事變動。

OpenAI董事會的6名成員中，有4人同意將阿特曼解職，此舉震驚了OpenAI員工和整個科技業人事，包含向該公司投注130億美元的微軟。業界人士更形容，這次變動的意義堪比賈伯斯（Steve Jobs）在1985年被迫離開蘋果。

《紐約時報》指出，自從ChatGPT發布以來，人工智慧已經抓住全球眾人的目光，人們希望它可以用於藥物研究或是教育等重要工作，但部分AI科學家也擔心它所造成的風險，最終可能超出人類控制範圍，而這次OpenAI的人事變動，也開始讓人注意到AI業界長久以來的分歧。

不過有消息指出，OpenAI董事會正在與阿特曼討論讓他回鍋擔任執行長，不過他目前對回歸職位心情「矛盾」，並希望能進行重大的治理變革。此外，有消息人士18日向美媒The Information表示，阿特曼一直在致力於籌辦新的AI公司，前總裁布羅克曼也預計將加入新公司的籌組。

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