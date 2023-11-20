CNN：哈瑪斯可能「釋放50名人質」　換取停火4至5天

▲以色列民眾在特拉維夫街頭抗議要求政府談判釋放被哈瑪斯扣押人質。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

熟知以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）談判進度的消息人士透露，在最新一份可能的協議草案中，以色列與哈瑪斯可能會停火4至5天，換取釋放50名人質。

根據CNN報導，兩名熟知談判進度的消息人士透露，儘管目前已進行數周談判協議尚未達成，但包含美國拜登政府在內的各方談判代表，都罕見地對談判進度表示樂觀，主要分歧已逐漸解決，距離協議達成可能只剩幾天的時間。

消息人士透露，在以色列襲擊加薩希法醫院（Al-Shifa hospital）後，哈瑪斯過去幾天曾暫停至少一次談判，但最終討論又重新開始。目前雙方討論分階段釋放平民人質，若哈瑪斯釋放大量人質，很可能就會加長停火時間。

消息人士指出，目前以色列已提交了一份大約100位平民人質名單，希望全數納入釋放協議，而哈瑪斯表示，願意在停火4至5天期間釋放50名人質，若停火時間越長，還有可能多釋放20至25人。哈瑪斯強調，他們必須透過停火來解救被關押在加薩不同地方、被哈瑪斯旗下不同聯盟所劫持的人質。

這場談判一直都是由卡達主導，而消息人士表示，卡達總理19日與美國中東事務主要顧問麥格克（Brett McGurk）會晤後，尚未達成談判的最終關鍵在於，該如何執行協議內容，包含向加薩運送援助物資。

消息人士透露，哈瑪斯最初要求每天運送500輛卡車的物資，但目前還未達成共識，因為以色列認為，援助可能會流向哈瑪斯武裝分子而非平民。此外，包含援助卡車的過境檢查、可使用那些入境點、提供哪些援助物資都還在進行協調。