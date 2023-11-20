WHO：希法醫院情況惡劣　31名早產兒被撤離

▲希法醫院31名早產兒被撤離。（圖／路透）



文／中央社加薩走廊19日綜合外電報導

加薩走廊一名衛生官員說，31名早產兒今天被撤離加薩最大醫院「希法醫院」。與此同時，以色列軍方持續對抗統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」，又空襲更多目標。

法新社報導，以色列部隊本週稍早突襲希法醫院（Al-Shifa Hospital）後，聯合國（UN）官員前往視察，世界衛生組織（WHO）形容此地已變成「死亡區」，匆忙撤離院內剩下的病患和職員。

加薩醫院主管官員札庫特（Mohammed Zaqut）告訴法新社，連同3名醫師與2名護理師在內，「希法醫院裡31名早產兒已全數撤離」，目前正準備讓他們經由拉法（Rafah）邊界關卡進入埃及。

哈瑪斯（Hamas）政府表示，在以色列不斷發動空中轟炸與地面行動下，加薩已有1萬2300人喪生。

以色列昨天說，以軍將在加薩走廊更多社區擴大作戰行動；聯合國則表示，超過6週的戰鬥已使加薩走廊160萬人在境內流離失所。

世衛今天形容加薩市（Gaza City）希法醫院的狀況惡劣，入口有亂葬崗，院內還有近300名病患和25名醫護人員，世衛計劃「立即撤離剩下的病患、職員及其家屬」。

但世衛也示警，鄰近醫院已經負荷過重，考量到「加薩人民的極度痛苦」，應立即實施停火。

以色列軍方表示，昨天有3名士兵在加薩北部的戰鬥中喪生，使得開戰後在當地陣亡的官兵人數來到62人。