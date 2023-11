影片曝光！　以色列：哈瑪斯曾將人質押進加薩最大醫院

▲以色列公開畫面指出,哈瑪斯曾將人質押進加薩希法醫院。(圖/翻攝自X/@IDF)



文/中央社耶路撒冷19日綜合外電報導

以色列軍方今天公布畫面,並且表示內容顯示10月7日巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團突襲以色列南部期間遭到綁架的人質,曾被帶到加薩巿(Gaza City)的希法醫院。

EXPOSED: This is documentation from Shifa Hospital from the day of the massacre, October 7, 2023, between the hours of 10:42 a.m and 11:01 a.m. in which hostages, a Nepalese civilian and a Thai civilian, were abducted from Israeli territory are seen surrounded by armed Hamas… pic.twitter.com/a5udjBw4wF