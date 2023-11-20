葉門叛軍劫持與以色列有關聯貨輪　25船員成人質

▲葉門海岸城巿荷台達（Hodeida）的薩利弗港（Salif）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社葉門荷台達／耶路撒冷19日綜合外電報導

獲伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動叛軍官員和海事消息人士指出，青年運動今天在紅海劫持一艘以色列貨輪，使其轉向葉門海岸。不過以色列否認貨輪船籍為以色列，並強調船上沒有以色列船員。

美聯社報導，青年運動（Huthi）今天在至關重要紅海航線扣押一艘「與以色列有關的」貨輪。以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）戰爭升高區域緊張，這項消息引發緊張局勢恐有正向其他海上前線蔓延的疑慮。

法新社報導，以色列和哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）開戰後，青年運動早已威脅要將行駛紅海（Red Sea）上的以色列船舶當成目標。

青年運動指出：「隸屬於以色列敵人或與其打交道的所有船舶將成為正當目標。」

身分沒有公開的青年運動官員在聲明中說：「我們把一艘以色列貨輪帶到葉門海岸。」聲明表示，稍後會提供進一步細節。

一名葉門海事消息人士表示，青年運動「扣押一艘商船」，將其帶到海岸城巿荷台達（Hodeida）的薩利弗港（Salif），但是沒有提到船籍。

以色列軍方否認那是以色列的船舶。

美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，懸掛巴哈馬國旗的這艘船上25名船員分別為保加利亞、菲律賓、墨西哥、烏克蘭籍，沒有以色列人。

以色列官員堅稱，這艘船由英國公司擁有、日本公司營運。不過船舶公開資料顯示，這艘貨輪的船東是汽車和卡車運輸服務公司Ray Car Carriers，而該公司是由有「最富裕以色列人之一」之稱的溫加（Abraham (Rami) Ungar）創辦。

溫加告訴美聯社，他知曉這起事件，但在取得更多細節之前無法評論。