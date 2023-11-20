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以色列：加薩最大醫院下方發現「55公尺長地道」

▲以軍在希法醫院發現一個地下通道開口。（圖／路透）

▲以軍在希法醫院發現一個地下通道開口。（圖／路透）

文／中央社

以色列今天公布影片，描述相關內容為巴勒斯坦武裝分子在加薩走廊最大的希法醫院院區下方所挖掘的一條綿延55公尺長的地道。這場戰爭進入第7週，這間醫院是以軍對哈瑪斯展開搜索與殲滅行動焦點所在。

法新社報導，以軍聲明指出：「以色列國防軍（Israel Defense Forces）士兵揭露希法醫院（Al-Shifa Hospital）院區下方10公尺深處有一條55公尺長的恐怖地道。」

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）承認貫穿加薩走廊（Gaza Strip）各地布建了由秘密地道、地堡和豎井通道組成的數百公里長網絡，但是否認醫院這類民用基礎設施有相關地下工事。

以色列軍方對媒體更新希法醫院軍事行動時指出，工兵發現10公尺深處有條通往一扇防爆門的55公尺長地道。

軍方提供的畫面顯示一條擁有拱頂的狹窄混擬土通道，終點是一扇灰色門，聲明指出：「哈瑪斯恐怖組織運用這種門阻擋以色列部隊進入指揮中心和哈瑪斯所屬地下資產。」

聲明表示，希法醫院院區一個放置彈藥的棚屋可以通往進入這條地道的豎井，但是沒有提到上述灰色門後方有什麼。

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