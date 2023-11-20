美前總統卡特夫人羅莎琳逝世　享耆壽96歲

▲美國前總統卡特與夫人羅莎琳。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國前第一夫人、卡特總統妻子羅莎琳（Rosalynn Carter），於美東時間周日（19日）下午2時10分（台灣時間20日凌晨2時10分），在喬治亞州平原鎮（Plains）家中逝世，享耆壽96歲。由卡特與羅莎林成立的非營利組織卡特中心19日宣布該項消息，表示羅莎林安詳地離去，走時家人都陪在身邊。

卡特中心（The Carter Center）新聞稿指出，羅莎琳與美國第39任總統卡特（Jimmy Carter）結婚至今已77年有餘，卡特於2002年獲頒諾貝爾和平獎，現年99歲。

卡特悼念甫逝世的羅莎琳，「羅莎琳是我人生所有成就的平等夥伴，她在我需要時給予我明智的引導與鼓勵。只要羅莎琳在世，我知道總有人在愛著我、支持著我。」

羅莎林身後留下4個孩子、11個孫子與14個曾孫。她的一個孫子於2015年過世。

▲美國前總統卡特夫人羅莎琳逝世。（圖／達志影像／美聯社）



前總統卡特家人今年2月宣布，99歲的卡特在喬治亞州平原鎮家中接受安寧療護，那裡是卡特與羅莎琳自1960年代以來的家，一間簡樸素雅的屋子。5月，羅莎琳被診斷罹患失智症，同樣在家中接受安寧療護。

卡特伉儷1946年步入禮堂，在美國政壇保持多項長壽紀錄，除了是婚姻維持時間最久的總統夫婦，卡特本人也是美國史上仍在世的最高齡總統。

民主黨籍的卡特在1960和70年代擔任喬治亞州參議員和州長，1976年當選總統。他於1980年競選連任時，不敵共和黨籍對手雷根（Ronald Reagan）。然而，隨著卡特和羅莎琳致力於全球人權、民主和健康議題，他的聲望逐年成長且獲得廣泛肯定，同時他也仍保持著極其謙虛的公眾形象。