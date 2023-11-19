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海關表格亂寫還扔手機護照　美旅客遭菲律賓終身禁止入境

▲▼ 菲律賓首都馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）。（圖／CFP）

▲菲律賓首都馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓移民局透過聲明表示，美國34歲男性遊客勞倫斯（Anthony Laurence）被列入黑名單，終身禁止他入境菲律賓，因為此人在入境文件表格上寫了粗俗詞彙，還朝海關人員丟擲物品。

CNN報導，依據菲律賓的說法，勞倫斯11月7日搭乘亞航航班從泰國曼谷飛抵菲律賓首都馬尼拉的尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport），但當他被提醒填寫相關表格時，不但態度不佳，還把護照和手機扔向海關人員。

菲律賓移民局長唐新克（Norman Tansingco）日前發布聲明提及此事，稱勞倫斯因其所謂的不尊重行為被拒絕入境，永久列入黑名單。

唐新克透露，當相關人員在確認勞倫斯提供的資料時，發現此人輸入的是虛假地址、沒有給全名，甚至寫上粗俗詞彙，儘管已經給予最大限度的容忍空間，但這名外籍人士已經越界，「這不僅是不尊重，還破壞效率……希望所有人都能尊重自身行為、遵守既定程序，任何違反程序的行為都將得到堅決處置。」

只不過勞倫斯反駁相關說法，並向CNN透露，他並沒有丟擲物品，也沒有提高聲量，曾向海關人員尋求協助，但因為手機上的文件表格無法正常運作，被對方拒絕。

然而被問及在入境文件上填寫的粗俗詞彙是什麼時，勞倫斯只說，當時已經立刻道歉，也寫了一封手寫信，只不過海關並不理會。他稱，菲律賓當局反應過度，且並未給予正式文件通知，害他被迫放棄過去在當地投資的房地產。

勞倫斯並非發生類似情況的第一人。依據菲律賓移民局公開數據，光是2023年，就已經有44名外籍人士被認定不尊重、不禮貌被列入黑名單。

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