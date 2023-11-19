男人對妳沒興趣的7大徵兆！　網美「大師級教戰」吸2400萬觀看

▲勞倫細數7大徵兆，教網友遠離渣男。（圖／sarah lauren，下同）

記者王佩翊／編譯

美國紐約一名擁有45萬粉絲的網美勞倫（Sarah Lauren）在TikTok公開男人對女人不感興趣的7大徵兆，告訴她的粉絲們如何判斷約會對象是否真心，希望大家不要再因愛情受傷，要適時抽離，遠離渣男。而她的教戰守則更是引發女性網友共鳴，並吸引2400萬人觀看影片。

1、 他只在晚上或是周末傳訊息

一個花心男通常只會在無聊的時候才會聯絡女生。而下班與周末正是他們的消遣時間，沒有太多事情可以打發時間，才會想到妳，甚至只是想要睡一覺。

2、 他說自己不常用手機，所以沒有馬上回覆訊息

如果一個男人是認真地想跟妳約會，那他絕對會快速且頻繁地回覆訊息，就算不常看手機，也會努力找機會傳訊息，所以絕對不要相信對方不常碰手機的說法。勞倫強調，「任何想追求妳的男人，都會抽出時間傳簡訊給妳，就算不這樣，也會主動打電話。」

3、 約會場所永遠都在他家

如果你們總是在臥室相見，那代表對方可能只是想要跟妳發生性關係，而臥室則是他唯一想要讓妳參與的一部份。勞倫說，「如果他真的喜歡妳，會努力規劃約會，並在家以外的地方見面，甚至把妳介紹給朋友。」

4、 不會想靠近妳

勞倫強調，如果一個男人真心喜歡妳，生理反應是騙不了人的，即使是在室外，也會想要主動牽手、撫摸或是擁抱。

5、 不會主動分享好消息

如果他不主動分享自己的生活，那代表妳將不是他想要共創未來的長期伴侶。假如妳必須透過社群媒體或是他的朋友才能了解他的現況，那請務必小心。

6、 不會在妳的社群媒體貼文按讚或留言

對妳有興趣的男人一定會經常查看妳的Instagram動態，並馬上按讚留言，或是發送私訊與妳互動。

7、 容易對妳不耐煩

勞倫說，如果一個男的還沒在一起就經常對妳不耐煩，那他永遠都不會喜歡妳。