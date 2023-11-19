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「用腳開特斯拉」神片曝光！無臂男合法上路　領駕照20年來零車禍

▲▼英國41歲二寶爸貝茲（Richie Bates）天生無臂，卻能流暢地用腳開車。（圖／翻攝自TikTok／amazingfeet）

▲英國男子天生無臂，卻能流暢地用腳開車。（圖／翻攝自TikTok／amazingfeet）

記者張寧倢／綜合報導

英國41歲二寶爸貝茲（Richie Bates）天生沒有左右手臂，但他靠著一雙腳就能開車，送小孩上學時經常讓家長們大吃一驚。據報導，他18歲時就合法取得駕照，20多年來從未出過車禍，近年來經營TikTok社群，還PO出自己用腳開特斯拉Model 3的影片，穩定駕駛技術令人驚嘆。

@amazingfeet #richieb @matttbelll #teslamodel3 #carreview #cars #petrolhead  original sound - RICHIE B

根據太陽報報導，貝茲來自英國西薩塞克斯郡（West Sussex）奇切斯特（Chichester），因為罹患海豹肢症（phocomelia）天生沒有雙臂，但透過左腳控制油門與煞車踏板，右腳控制方向盤與排檔桿，他所駕駛的車輛可以完全不經過改裝，腳指能靈活地開車門、繫安全帶，路上想喝咖啡時甚至可以夾起馬克杯就口。

▲▼英國41歲二寶爸貝茲（Richie Bates）天生無臂，卻能流暢地用腳開車。（圖／翻攝自Facebook／The Hanson Family）

▲貝茲靠著雙腳可以開轎車，也能開貨車。（圖／翻攝自Facebook／The Hanson Family）

報導指出，貝茲17歲時接受了英國交通部駕照及行照監理局（DVLA）的評估，在駕駛模擬器中測試他的反應時間，通過評估之後他被獲准進行道路測驗，穩定的駕駛技術讓主考官驚訝不已，在完成10堂道路安全相關課程後，他於18歲第一次通過考試拿到正規駕照，並且依照英國標準費率繳納保險費，至今開了20幾年的車都沒出過任何車禍。

▲▼英國41歲二寶爸貝茲（Richie Bates）天生無臂，卻能流暢地用腳開車。（圖／翻攝自TikTok／amazingfeet）

▲貝茲合法用腳開車，載小孩去上學，但多次被警察攔下來。（圖／翻攝自TikTok／amazingfeet）

貝茲以中古車等車輛買賣為業，近年來積極經營網路社群，在TikTok上擁有12萬粉絲，經常拍影片展現他無所不能的「神奇雙腳」，例如煮料理、DIY、修車、打撞球，還把他的賓士Sprinter客貨車改裝成露營車，近期也開箱試乘特斯拉Model 3。

▲▼英國41歲二寶爸貝茲（Richie Bates）天生無臂，卻能流暢地用腳開車。（圖／翻攝自TikTok／amazingfeet）

▲貝茲可以用腳指開車門、繫安全帶。（圖／翻攝自TikTok／amazingfeet）

貝茲說，他小時候就在農場裡練習開著爸爸幫他改裝的卡丁車，也因此練就一身好技術，但他現在最擔心的問題是被警察攔查或刁難，「我被攔下來很多次、很多次了，他們（警察）可能會理解你，但一切仍取決於把你擋下來的人。」對於網路上的正反留言他則說，自己會忽略那些惡意的負面評論，盡量去看那些讓他感覺良好的正面評價。

@amazingfeet @WPBA Official @wpbsa #pool @Stuart Bingham #snookerclub ♬ Snooker Loopy - The Matchroom Mob
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