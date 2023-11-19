哈瑪斯血洗音樂祭內幕曝光！　狂歡者被以軍直升機開火擊殺

▲以色列一場音樂節遭哈瑪斯襲擊，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯10月7日突襲以色列，造成音樂節364人喪命。依據以色列最新評估調查，其實哈瑪斯事先不知道以色列正在舉辦音樂節，而是臨時起意發動攻擊，且以軍戰鬥直升機趕抵音樂節現場朝哈瑪斯開火時，部分音樂節狂歡者遭到誤殺。

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根據以色列《國土報》（Haaretz）等報導，以色列多名高階安全人員研判，哈瑪斯武裝成員10月7日當天原本的目標是加薩邊境附近的雷伊姆（Re'im），是透過無人機以及搭乘飛行傘人員降落時，才發現附近正在舉辦音樂節，他們透過內部通訊系統告知其他人，臨時對音樂節發動攻擊。

▼這場音樂節總計364人喪命。（圖／CFP，下同）

上述評估是基於對哈瑪斯成員的審訊以及警方的調查，因為當時哈瑪斯正打算滲透到雷伊姆及其他集體農場。此外，依據以色列警方消息，音樂節原定於10月5日、6日舉行，是在主辦單位最後一刻的要求之下，才臨時把活動延長至7日，而這也強化以色列方面認定哈瑪斯事前對音樂節不知情的評估。

這場音樂節總計364人喪命，然而這些人除了命喪哈瑪斯之手，也有人是被以軍打死。警方消息人士援引調查結果指出，以色列國防軍戰鬥直升機當時趕到音樂節現場朝哈瑪斯開火之際，打中部分音樂節狂歡者。

一名資深員警稱，音樂節估計約有4400人參加，大部分的人順利逃離現場，因為在哈瑪斯發動火箭攻擊的4分鐘之後，音樂節活動就已經中斷。