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丈夫一注獨得「429億」要保密！　結果妻子說溜嘴慘了

男子中429億大獎要保密　結果妻子說溜嘴遭告上法庭

▲中獎人以3億260萬分之一的機率，獨得3個月以來連續槓龜的頭彩。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國緬因州一名男子在1月時幸運中得13.5億美元（折合新台幣約429億元）的大獎，而深明財不露白的他，僅將這個好消息告訴自己的妻子，更要求前妻簽署保密協議。沒想到妻子卻將這個消息轉頭告知男子的父母與妹妹，男子在得知此事後，就選擇將妻子告上法院。

根據《太陽報》報導指出，這名男子在中得13.5億美元的大獎後，就選擇一次性地領取獎金，這也導致了他支付7億2356萬4144美元的稅金，到手的獎金只有5億多美元。但即便如此，這也是一筆相當大的金額。

而深知財不露白的男子，僅有將此事告知自己女兒的母親，也就是自己的妻子。妻子也與男子在2月簽署了一份保密協議，雙方約定好，直到女兒18歲，也就是2032年6月1日前，妻子不得向任何人透露男子中獎的事情，如不小心說溜嘴，還得用書面方式告知男子。男子也表示，此舉是為了保護自己與女兒的身分訊息不被揭露。

沒想到，在2023年9月份，男子突然從自己的父母處得知，父母已經知道自己中得大獎，再仔細詢問後，就連自己的妹妹也知曉自己中獎的消息。而一詢問才知道，妻子至少3次透過電話跟男子的父母提及此事。

憤怒的男子，最終決定向法院起訴自己的妻子違背協議，更要求法院頒布禁制令，要求妻子禁止向任何人透露自己中獎的消息。

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