視線死角！19歲兒幫指揮交通　父開櫻桃採摘車「倒車輾死他」

記者詹雅婷／編譯

美國紐約史泰登島一名42歲男子17日上午把櫻桃採摘車開上路，在倒車時因為有視線死角，一旁的19歲兒子便協助指揮交通，走在車子旁邊。豈料42歲男子當場把19歲兒子輾死，案發現場畫面也曝光。

'Terrible situation'



Horrifying footage shows moment worker, 19, was killed by cherry picker being operated by his father in East Village mishap

A construction worker was killed in the East Village when he was run over by a cherry picker driven by his own dad, police said. pic.twitter.com/hfg2ahmlFV — Citizen YC (@CitiznYC) November 19, 2023

紐約郵報報導，19歲男子奧姆馬特（Ommatt Cruz）當時在路口處附近幫忙指揮交通，但當42歲父親維克多（Victor Cruz）把車子倒車開往路口時，把兒子當場撞倒，輾過兒子。在事發之後，維克多有留在事故現場。

依據目擊者洛倫佐（Troy Lorenzo）的說法，當時櫻桃採摘車的駕駛應該是沒有聽清楚兒子的指揮，或是油門踩太猛造成車子速度太快，把人撞死。

紐約市警察局發言人18日表示，此案仍在調查中。目前尚未有人因這起事件落網。

19歲死者奧姆馬特是一名運動員，也是校隊成員。這起事件讓親友鄰居們感到震驚，23歲鄰居凱特琳（Kaitlyn）透露，父子倆總是待在一起閒晃；另一名鄰居羅曼（Rafael Roman）則稱，這對父子感情很好，「奧姆馬特如果不是待在學校，那就是和他爸爸在一起。」