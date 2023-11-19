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玩飛行傘墜落！美教練重摔「當場死亡」　女警脊椎受傷險癱瘓

▲▼美國女警艾許莉（Ashley Schut）玩飛行傘發生「空中相撞事故」險些喪命，44歲教練則當場身亡。（圖／翻攝自helpahero.com、CFP）

▲美國女警玩飛行傘發生「空中相撞事故」險些喪命，44歲教練則當場身亡。（圖／取自helpahero.com、CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）30歲女警艾許莉（Ashley Schut）上月在猶他州體驗飛行傘，然而，她與44歲教練埃里森（Joshua Ellison）共乘的飛行傘直接撞上了滑翔翼，從空中直接墜落，目擊者報案時稱兩人重摔在地，埃里森當場死亡，艾許莉則是脊椎受傷瀕臨癱瘓風險。

▲▼美國女警艾許莉（Ashley Schut）玩飛行傘發生「空中相撞事故」險些喪命，44歲教練則當場身亡。（圖／翻攝自helpahero.com、CFP）

▲女警艾許莉和丈夫一起體驗飛行傘，她卻發生事故，一度癱瘓不能動。（圖／翻攝自helpahero.com）

綜合美媒WKYC Channel 3與美聯社報導，克里夫蘭警局具有5年經歷、負責調查暴力犯罪的警探艾許莉10月17日與丈夫舒特（Gabe Schut）前往猶他州鹽湖城附近的德雷珀（Draper）體驗飛行傘運動，不料艾許莉卻因此出了意外。

報導稱，教練埃里森帶著艾許莉體驗雙人共乘飛行傘，過程中卻撞上一架懸掛式滑翔翼，兩人被從空中撞擊墜地。據911緊急服務通話紀錄，通報民眾「轉過身去就看到他們重重地摔在地上，這很嚴重」。事故導致埃里森當場死亡，艾許莉則受到骨盆骨折、脊椎受傷等嚴重傷勢，另外與他們相撞的滑翔翼飛行員也受重傷。

▲▼懸掛式滑翔翼（hang gliding）。（圖／CFP）

▲艾許莉和已故教練埃里森撞上一架懸掛式滑翔翼（hang gliding）。（示意圖／CFP）

報導解釋，埃里森和艾許莉搭乘的飛行傘是設計用來滑翔的降落傘，飛行人員會騰空坐在座椅上。而懸掛式滑翔翼則是一種長得像風箏的飛行器具，整個人會呈現水平趴姿，在三角型傘翼下控制滑行。

丈夫舒特表示，如果艾許莉沒有被及時送醫，如今她可能已經癱瘓，甚至可能喪命。鹽湖城外科醫生為她進行脊髓手術，逆轉了她當時的癱瘓狀態，並且幫她做了第三次骨盆手術，未來有望完全恢復她的行動能力。克里夫蘭警察工會等組織合作為她開設募款頁面，現已籌措到2萬2983美元（約新台幣72. 9萬元）醫療費。

▲▼美國女警艾許莉（Ashley Schut）玩飛行傘發生「空中相撞事故」險些喪命，44歲教練則當場身亡。（圖／翻攝自helpahero.com、CFP）

▲艾許莉回到俄亥俄州，心情振奮。（圖／翻攝自helpahero.com）

艾許莉在猶他州住院約1個月後，已於16日搭乘Jet ICU急救服務中心的救護飛機返回俄亥俄州東北部的家中，預計繼續接受後續手術與復健治療。舒特說，雖然不確定何時能夠完全康復，但妻子返回家鄉後表示，她已經迫不及待回到警察崗位上為社區服務。

▼儘管尚未康復，但回到家鄉的艾許莉仍開心與女警同仁合照。（圖／翻攝自helpahero.com）

▲▼美國女警艾許莉（Ashley Schut）玩飛行傘發生「空中相撞事故」險些喪命，44歲教練則當場身亡。（圖／翻攝自helpahero.com、CFP）

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