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歐洲大叔慢跑完陰莖超痛！晚上睡覺「隨意勃起」　發現罕見致命血栓

▲▼斯洛伐克一名中年男子跑完馬拉松後，發現陰莖海綿體出現血栓的症狀。（示意圖／CFP）

▲斯洛伐克一名中年男子跑完馬拉松後，發現陰莖海綿體出現血栓的症狀。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

當跑完長途賽跑，或是參加長途自行車賽事，出現肌肉痠痛、扭傷等運動傷害並非一件罕見的事。然而，最近國際期刊揭露某個在「特殊部位」出現疼痛且有血栓的個案，原來是歐洲一名男子在跑完馬拉松後的隔天，陰莖竟然出現引發疼痛症狀的腫塊，醫師診斷後警告，血栓若未及時治療，恐將擴及肺部、危及性命。

根據《每日郵報》，國際醫學期刊「泌尿外科病例報告」（Urology Case Reports）描述陰莖出現血栓的罕見案例，事主為一名來自歐洲斯洛伐克的44歲中年男子，他本身是一名業餘馬拉松運動員，然而在長時間慢跑後的隔天，腰部竟然出現讓人感覺到疼痛的腫塊，而這起病例簡直讓男人們坐立難安。

斯洛伐克醫務人員在日記中分享該起令人噴淚的病例，表示該名男子在經過2天的疼痛以後，才決定前往位於首都布拉提斯拉瓦的柏里醫院（Bory Hospital）尋求幫助，男子向醫護人員抱怨，自從跑完馬拉松以後，他的陰莖在晚上竟然會「隨意勃起」。

經過院方掃描後，發現男子陰莖的海綿體中出現一個凝塊，海綿體是陰莖內兩個海綿狀的管子，能透過血液充滿陰莖，使男性達到勃起。

然而經過3年的治療後，男子陰莖內的血栓仍未獲得消緩，檢查顯示陰莖內依舊存在著血栓。柏里醫院醫護人員表示，「男子右側的海綿體，有一種『堅定、痛苦、固定的阻力』」；於是，男子被緊急送往進行磁振造影（MRI）檢查，結果顯示男子陰莖內存在著18毫米（mm）的血液凝塊。

醫師開給男子血液稀釋劑、止痛藥，男子每天皆會服用，經過一周後，疼痛的感覺終於明顯減輕，然而因為血栓仍然存在，使得男子依舊得每天注射一種藥物，防止血栓變大、或是分解並擴散轉移至肺部，血栓轉移至內部恐危及性命。

儘管經過1個月後、6個月後，男子在接受檢查時仍然被檢測到血栓的存在，但男子並沒有伴隨其他任何症狀，且也可以正常勃起。

泌尿外科病例報告指出，現存至今的醫學文獻中，只能搜尋到56起陰莖海綿體出現血栓的病例，通常在30歲以下的男性中最常出現，是組織的微創傷，「過於劇烈的性行為、濫用藥物與酒精成癮，以及鐮狀紅血球貧血症（sickle cell anaemia）、血栓塞（thrombophilia）等都是讓陰莖出現血栓的原因。」

醫師解釋，假設是在靜脈中形成血栓，這可能會對人體造成危險，其中體重超重、吸菸、行動不便者出現類似風險的機率最高；至於馬拉松等需要高強度與長時間跑步的運動，也可能導致腿部出現血栓，這可能起因於訓練後缺乏緩和活動、重複性組織損傷、脫水，進而導致血液變得更黏稠。

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