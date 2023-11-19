北韓解決火箭引擎問題　南韓防長：金正恩最快月底前發射間諜衛星

▲南韓新任國防部長申源湜。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

先前北韓（朝鮮）於今年5月31日、8月24日在西海衛星發射場試射軍事偵察衛星，不過因為運載火箭引擎異常等問題，始終無法將衛星送上預定軌道，如今在平壤與莫斯科達成軍事合作後，事情恐怕將產生轉機。南韓國防部長申源湜預測，北韓可能將在11月結束前第3度試射衛星。

根據南韓《紐西斯通訊社》，南韓新任國防部長申源湜今日（19）登上電視台KBS時事節目「KBS日曜診斷」，他表示北韓最快將在一周以內、最慢則在11月30日以前發射搭載軍事偵察衛星的運載火箭，且他認為火箭發射失敗主因之一的引擎問題幾乎已經獲得解決。

申源湜分析，面臨韓半島（朝鮮半島）太空競賽，南韓預計將於本月30日在美國加州范登堡空軍基地，透過馬斯克所創辦太空探索技術公司SpaceX提供的火箭，將南韓自行研發的偵察衛星發射升空，也因此北韓可能在更早之前發射衛星。

申源湜表示，「我曾在11月初的時候，就已經判斷（北韓）可能在11月底前後發射軍事偵察衛星。目前北韓正在按部就班進行發射前一周的準備工作。」

報導指出，儘管8月24日發射衛星再度面臨失敗後，北韓曾預告將在10月進行第3次發射，但直到10月底前都沒有異常動向，而平壤當局將11月18日指定為「飛彈工業節」以後，首爾當局研判北韓可能將在該天前後發射衛星，但卻仍未出現相關動向。

另外，近日南韓執政黨內掀起呼籲撕毀《九一九軍事協議》的聲浪，認為2018年時任南韓總統文在寅、北韓國務委員長金正恩簽署的該項軍事協議事實上限縮南韓防衛、監控北韓的能力。

對此，申源湜將南韓單方面撕毀該協議比喻為是否拆除強盜、善良平民住家的監視器與防盜牆，認為雙方協議只是讓北韓單方面獲利，而一旦南韓單方面宣布該項協議無效之前，並無義務向北韓通報，也無須取得美國的同意。

申源湜也痛批北韓和俄羅斯之間的軍事合作。他研判，截至目前為止約有3000多箱貨櫃從北韓運往俄羅斯，這些貨櫃裝有子彈、砲彈、各種對空飛彈、反戰車飛彈，甚至還有短程彈道飛彈。

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