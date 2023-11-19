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巴黎也淪「行人地獄」　政府提新計畫打造步行者天堂

▲▼ 法國巴黎,行人,馬路,街景。（圖／CFP）

▲巴黎市民哀嘆，「單車自四面八方而來，行人再也沒有優先權」。圖為法國巴黎街景。（示意圖／CFP，下同）

中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電

巴黎市政府昨天公布最新的「行人計畫」，目的為「重申相較於其他交通工具，行人的絕對優先權」。計畫包括增加100公頃行人空間、強化人行道品質和安全，及人行道綠化，市民大多反應正面。

自從市長伊達戈（Anne Hidalgo）2017年推動第一版行人計畫後，巴黎市政府不斷努力強化行人與自行車的空間，不僅於今年夏季通過更嚴格的人行道法規，管制不遵守行人優先的自行車外，也於9月根據公投終止共享電動滑板車服務。

即使如此，不少市民仍表示，巴黎人行道是「戰場」。市民蒂納（Tina）向巴黎人報（Le Parisien）哀嘆，「單車自四面八方而來，行人再也沒有優先權。」

9月，民間組織「行人廣場」（Place aux piétons）的一份調查顯示，巴黎「可行走度」在1298位巴黎受訪者眼中，滿分20只獲6.5分；在全國11座大城中僅排第9，被法媒質疑為「行人地獄」。

有鑑於此，巴黎第一副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）表示，將持續思考和重組空間，好讓行人回到城市的中心位置並保護行人。他指出，政府將花費3億歐元在行人項目，自行車計畫則花費2.5億歐元。

計畫包含三大面向，第一是增加行人空間。根據市政府，自2020年起，行人空間已增加30公頃，目前規劃在2030年前再增加100公頃。措施包括增加人行道、增設100條新的「校園道路」（rues aux écoles）、重新規劃廣場，以及取消被用來作為車輛停車用地的側巷。

此外，計畫也希望在每一區打造一個「行人區域」，也就是範圍較大的步行街區。

▲▼ 法國巴黎,街道。（圖／CFP）

第二面向是強化人行道的「品質、舒適與安全度」，重要措施包括逐步取消人行道上的單車道，以及在人流多的路口逐步增加行人綠燈時長等。

葛瑞格華指出，預防行人意外是主軸，包括車輛減速至30公里每小時，及斑馬線兩端5公尺內不得停車以改善安全。

第三個面向則是「適應氣候變遷」，即增加人行道的綠色植物，好讓居民能走在樹蔭下。

在細雨中和妻子共同出門遛小孩的左安吉（Joaquim）告訴中央社，目前他覺得巴黎市的人行道已算是夠多了，有些地方人行道比較窄，但也是沒辦法的，畢竟巴黎歷史悠久，要拓寬比較麻煩。

但他認為增加行人安全是對的方向，「因為行人和單車都在人行道上蠻危險的，而且我們還有小孩，若能將兩個分開確實會更好」。

至於「校園道路」，家住附近的他大加稱讚，說道：「我們剛搬來時還沒有這條人行道，開闢之後我們看見了它帶來的改變，尤其是放學時家長都在校門口等著孩子放學，如今會安全很多。而且有時我們會帶孩子過來這裡散步玩耍，在校門有打造一塊安全的地方，我覺得很重要。」

民間對巴黎市府的行人計畫也反應正面。協會「6000萬行人」（60 millions de piétons）指出，去年巴黎共有1099起行人受傷案件，「計畫更具體了，但也應設立測量改變的追蹤機制」。「巴黎自行車協會」（Paris en selle）則表示，腳踏車道應該和行人分開，並同意能減少最常造成行人和單車族意外的汽車是件好事。

負責交通的副市長貝拉德（David Belliard）也在17日的巴黎人報專訪中表示，巴黎市密度高，步行是居民最主要的移動方式，比例高達65%，且在過去10年間增加了12%。他指出，「步行不花錢，沒有碳排和噪音、健康，而且在步行中也能促進周邊商家經濟」。計畫將於12月送交巴黎市議會進行表決。

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