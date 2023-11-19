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地表被撕裂！冰島火山「未來幾天噴發」機率最高　漁村恐完全摧毀

▲▼冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）地震活動頻繁可能將火山爆發，漁村格林達維克（Grindavik）路面震裂後被迫撤離。（圖／路透）

▲冰島西南部漁村格林達維克（Grindavik）路面震裂後被迫撤離，專家表示，若火山爆發，村莊可能需要「完全重組」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

冰島氣象局的專家警告，由於冰島西南部地底下的岩漿河正在擴張，未來幾天內「最有可能」發生火山爆發，先前政府下令撤離的漁村格林達維克（Grindavik）可能會被火山熔岩摧毀並且需要遷移重組。格林達維克因遭受數周以來的地震活動，路面已被撕裂出一條巨大裂縫，畫面驚人。

▲▼冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）地震活動頻繁可能將火山爆發，漁村格林達維克（Grindavik）路面震裂後被迫撤離。（圖／路透）

▲格林達維克路面裂縫冒出白煙。（圖／路透）

根據每日郵報報導，冰島氣象局的地球物理學家奧菲森（Benedikt Ofeigsson）表示，有明顯跡象顯示雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）地下的巨大岩漿走廊正在擴張，光在17日就測到1000多次地震。西南沿岸漁村格林達維克上周開始撤離，居民若想回到鎮上取回物品必須排隊經過管制點。

▲▼冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）地震活動頻繁可能將火山爆發，漁村格林達維克（Grindavik）路面震裂後被迫撤離。（圖／路透）

▲居民開著車排隊等帶返回格林達維克鎮上取物。（圖／路透）

格林達維克與以北3.7公里的斯瓦特森基（Svartsengi）地熱發電廠都偵測到火山氣體，顯示法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）可能即將爆發。冰島氣象局火山地震部門主管瓊斯多蒂爾（Kristin Jonsdottir）表示，最有可能的情況是，未來幾天內穿越社區底下的岩漿河或半熔融岩漿就會噴發。

▲▼冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）地震活動頻繁可能將火山爆發，漁村格林達維克（Grindavik）路面震裂後被迫撤離。（圖／路透）

▲格林達維克附近火山地景。（圖／路透）

冰島著名的火山學家西格爾德森（Haraldur Sigurðsson）接受當地媒體訪問時說，如果火山爆發，岩漿可能會流入大海，而格林達維克的港口可能會被熔岩填滿，「這（社區）裡有裂縫，即使岩漿從村莊外面某處冒出，因為這裡地勢低漥，岩漿仍會流入港口。所以，從大方向來看，這個小鎮需要被徹底重組（reorganised）。」

▲▼冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）地震活動頻繁可能將火山爆發，漁村格林達維克（Grindavik）路面震裂後被迫撤離。（圖／路透）

▲格林達維克附近可能在未來幾天內火山爆發。（圖／路透）

報導還指出，西格爾德森的意思是，格林達維克未來可能不得不整個搬遷，向東邊或是西邊遷移「兩種方式都可以。西邊的天氣很好。」西格爾德森認為，現在情況非常清晰，雷克雅內斯半島的火山已經甦醒，現在可以被認為是個活躍的火山帶，預計海岬各處都會有活動，可能會有數起小型火山爆發破壞附近的定居點。

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