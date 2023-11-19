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美德州國家公園連續失蹤　59歲男吃蝌蚪保住一命！她撐8天奇蹟獲救

▲登山，協助，幫助。（圖／視覺中國CFP）

▲德州國家公園數月間發生2起失蹤事件，一名男子靠著吃蝌蚪撐到獲救。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國德州一名25歲女子9日前往大彎曲國家公園（Big Bend National Park）登山時被通報失蹤，歷經超過一星期才被找到，所幸她並無大礙。無獨有偶，另一名59歲男子幾個月前也在同一座國家公園迷路，最終他靠著撈小溪中的蝌蚪來吃，撐到獲救。

根據紐約郵報報導，來自休士頓的25歲女子佩莉（Christy Perry）9日租車前往大彎曲國家公園旅行，但她事前並沒有告知任何人有關這次旅遊的計畫，直到家人當晚通報失蹤，當局開始沿著健行步道找人，甚至出動飛機從空中搜索。美國國家公園管理局表示，佩莉沒有預約任何露營場地，租賃車輛則在步道起點被發現。

Update: Christy was located today in a basin by searchers and rescuers. A helicopter was utilized to transfer her. It is...

Sarah Boyles, Freelance Journalist ll 發佈於 2023年11月17日 星期五

經過了8天搜索，公園管理局17日終於在一處露營區附近發現佩莉並將她送醫，幸運的是，她被尋獲時意識清醒而且可以說話，但當局沒有透露確切她獲救位置與就醫後的情況。

事實上，靠近墨西哥邊境的德州大彎曲國家公園6月份才剛發生一起類似事件，美國雜誌Texas Highways報導指出，59歲的父親傑夫（Jeff Hahn）與25歲女兒哈珀（Harper Hahn）原本計畫徒步健行幾英里路程，卻在攝氏41.6度的高溫中意外迷路。

報導稱，當時傑夫身體不舒服，所以哈珀決定先離開去尋求援助，但當她回到原地時卻已經找不到父親。傑夫一直朝著他認為會有人幫忙的方向走，但過程中不慎摔倒，導致手腕骨折，幸好他發現了一條小溪，並用帽子撈出水中的蝌蚪食用，才不致於餓昏頭。就在他失蹤27小時後，搜救人員終於發現傑夫，他最終住院幾天便已康復。

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