首次！波音787成功降落南極洲　滑行「冰跑道」

▲挪威大西洋航空波音787降落南極洲。（圖／翻攝Norse Atlantic Airways粉絲專頁，下同）

記者黃聖庭／編譯

挪威大西洋航空（Norse Atlantic Airways） 一架波音787客機於15日首次成功在南極洲降落，著陸跑道長3000公尺、寬60公尺，上面布滿冰雪，猶如「藍色冰跑道」。

Norse Atlantic Airways becomes the first airline ever to fly a 787 Dreamliner to Antarctica after flying from Cape Town, South Africa, down to Troll Research Station on the frozen continent. pic.twitter.com/FaodQAildl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 16, 2023

根據CNN報導，這架N0787航班非常規航線，機上載有45名乘客，包含挪威科學家與12噸的裝備，於13日從挪威首都奧斯陸起飛，經停南非開普敦後往南飛行，降落南極洲毛德皇后地（Queen Maud Land）的巨魔（Troll）研究站，創下首次著陸紀錄。

挪威大西洋航空公司執行長比約恩（Bjørn Tore Larsen）表示，他們共同實現了首架波音787客機著陸的重要時刻，整個團隊感到非常榮幸和興奮。挪威極地研究所所長表示，透過大型飛機抵達南極洲，可以減少整體碳排放與環境足跡，也開啟全新的可能，有助於團隊在南極洲的研究。