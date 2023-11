首次！波音787成功降落南極洲　滑行「冰跑道」

▲挪威大西洋航空波音787降落南極洲。(圖/翻攝Norse Atlantic Airways粉絲專頁,下同)

記者黃聖庭/編譯

挪威大西洋航空(Norse Atlantic Airways) 一架波音787客機於15日首次成功在南極洲降落,著陸跑道長3000公尺、寬60公尺,上面布滿冰雪,猶如「藍色冰跑道」。

Norse Atlantic Airways becomes the first airline ever to fly a 787 Dreamliner to Antarctica after flying from Cape Town, South Africa, down to Troll Research Station on the frozen continent. pic.twitter.com/FaodQAildl