世界環球國際小姐　大馬佳麗首度摘冠！22歲「斜槓律師」美翻全場

▲世界環球國際小姐首次由馬來西亞佳麗摘冠，來自吉隆坡的22歲曼文•凱拉（Manvin Khera）擊敗50位全球佳麗，寫下新紀錄。（圖／翻攝自IG／@aanvikher）

記者張寧倢／綜合外電報導

2023年世界環球國際小姐（The Miss Globe 2023）於17日出爐，由22歲馬來西亞「斜槓律師」曼文•凱拉（Manvin Khera）奪得后冠，擊敗全球50位佳麗，摘下選美小姐寶座的同時，也創下這場國際選美賽事歷史上首度由馬來西亞佳麗摘冠的新紀錄。

▲凱拉既是律師也是歌手，還兼職模特兒。（圖／翻攝自IG／@aanvikher）

綜合馬來郵報、8視界新聞網報導，2023年世界環球國際小姐決賽18日在歐洲東南部國家阿爾巴尼亞的都拉斯（Durrës）體育場舉行，奪下第一名的佳麗是來自馬來西亞吉隆坡的曼文•凱拉。22歲的她擁有多項「斜槓」身分，不僅是一名律師，也是一名歌手，還兼職模特兒活躍於國際舞台。

▲凱拉在問答環節中展現沉著與自信。（圖／翻攝自IG／@aanvikher）

凱拉在問答環節中提到，她對代表馬來西亞登上舞台感到自豪，並分享了她在模特兒生涯中克服許多挑戰與失敗的經歷，「我們每個人每一天都在成長，而我從錯誤中汲取教訓。我相信失敗是成功的關鍵。每當我摔倒時，都會告訴自己，『曼文，你要更堅強地站起來，走出去，讓自己挺身站出。』因為我相信跌倒7次，就能爬起來8次。當你這樣做時就會變得勢不可擋、不被擊垮。」

▲凱拉去年也曾在馬來西亞一場選美比賽摘下后冠。（圖／翻攝自IG／@aanvikher）

報導提到，凱拉是2022年拉圖•瓦尼塔•馬來亞（Ratu Wanita Malaya）選美冠軍，在泰國時裝周、峇里島國際時裝周與吉隆坡時裝周期間都曾亮相，鞏固了她的國際形象。在這次2023年世界環球國際小姐比賽中，凱拉從15位佳麗中躋身前5名，並在泳裝環節中表現亮眼，除了奪下冠軍寶座外，還同時獲得最佳才藝小姐殊榮。

▼凱拉「雙喜臨門」不僅奪下環球國際小姐寶座，也獲得最佳才藝小姐榮譽。（圖／翻攝自IG／@aanvikher）