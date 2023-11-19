帶合法大麻助眠軟糖　女淪「罪犯」遭問話2.5小時！終身禁搭郵輪

▲圖為嘉年華郵輪「日出號」（Sunrise）停靠在美國佛州邁阿密。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

大麻列我國第二級毒品，不過萃取自大麻的「大麻二酚」（CBD）並非毒品。就在美國，一名42歲女子帶著大麻二酚助眠軟糖和家人們開心出遊搭上郵輪，但她卻因此被當成罪犯對待，遭盤查問話長達2.5個小時，還被終身禁止搭乘這間公司的郵輪。她對此感到震驚，因為這種助眠軟糖在美國大部分地方皆合法，申訴索賠。

綜合華盛頓郵報、紐約郵報報導，這起事件發生在今年8月，德州女子維爾德惠岑（Melinda Van Veldhuizen）為了慶祝與丈夫結婚21週年紀念等等，便規畫這趟要價5586美元（約新台幣17.7萬元）的郵輪之旅，並在收拾行李時帶上大麻二酚助眠軟糖，希望在郵輪上也能睡個好覺。

然而就在登船檢查程序時，工作人員在維爾德惠岑的包包找到助眠軟糖之後，就把她帶到一處單獨區域，被郵輪安全人員與警察問話2.5個小時，被當成罪犯看待。她稱，這讓旅遊計畫直接泡湯，且她的丈夫和兒子也不想在沒有她的情況下出遊。

▲女子這趟行程要價5586美元，卻因為大麻助眠軟糖事件，行程全泡湯。（示意圖／CFP）

依據美國疾病管制與預防中心（CDC），大麻二酚不會造成身體方面的損害或興奮，不同於大麻。然而大麻產品是被這間郵輪公司列入禁止攜帶的品項。郵輪公司的網站指出，儘管某些用於醫療目的的大麻二酚產品在美國可能是合法的，但這在郵輪造訪的港口不合法，所以將其列為違禁品。

維爾德惠岑因此被禁止登上郵輪，接著收到郵輪公司的通知信，她被終身禁止搭乘該公司的郵輪船隻。這狀況讓她震驚，如今正向郵輪公司提出索賠，但也威脅，若得不到妥善處理將提告，已聘請律師斯塔賓斯基（Daren Stabinski）協助。