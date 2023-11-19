怎麼又是台灣？大馬留台生唱歌「慘遭惡煞砍死」　馬網友嘆：可教化

▲超商內擦肩碰撞！基隆3惡煞竟持刀砍人，馬籍男大生送醫不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

國立海洋大學海洋環境資訊系一名來自馬來西亞的三年級陳姓男大生，15日和火鍋店結識的同事顏男一同到基隆市仁愛區某KTV歡唱，豈料卻遭逢讓人生邁向終結的意外，在返家之際和兇嫌陳志鴻一行人發生碰撞，最後遭對方持摺疊刀猛刺大腿內側慘死。對此，馬來西亞網友表示不滿，「怎麼又是台灣！」

該起事件發生於本月15日凌晨4時，海洋大學馬籍陳姓大學生與顏男至基隆市仁二路一處KTV歡唱，豈料當兩人走出KTV之際，卻在騎樓與22歲兇嫌陳志鴻等10人相遇，雙方在騎樓發生碰撞。原本只是以為道歉就能了事，殊不知陳姓男大生與顏男在愛三路等候計程車時，卻又恰巧碰上陳志鴻、張男、林男。

陳志鴻、張男、林男挑釁嗆陳姓男大生等人，「你朋友剛剛撞到我朋友耶」，雙方旋即再度為此事爆發口角、肢體衝突。一言不合之際，陳志鴻旋即掏出折疊刀，朝著來自馬來西亞的陳姓男大生右腿猛刺一刀，導致陳姓男大生的股動脈被刺破，而同行的顏男左大腿外側也被刺傷。

陳志鴻行兇後與友人搭乘計程車遠去，1個半小時後被警方循線逮捕。至於馬籍陳姓男大生雖然被送醫後一度脫離險境，但最終仍因傷勢過重而於昨日（18）宣告死亡。

據悉，馬來西亞人前來台灣留學、旅遊、就業，卻接連在異鄉台灣慘遇憾事，從2020年起在三年內已經連續發生3起馬籍公民在台灣慘遭殺害的案件。

2020年1月，馬籍25歲鄧姓女子原本計畫留在台灣就業，與表哥同住台北市萬華區某公寓套房，卻疑因感情糾紛，慘遭對門鄰居林嫌殺害，遺體肢解成5塊棄屍基隆山區；同年10月底，24歲馬籍鍾姓女大生在台南長榮大學攻讀學士，然而在獨自返回租屋處時，卻不幸慘遭梁姓兇嫌擄走性侵殺害，棄屍高雄市阿蓮山區。

另外，去年10月中旬，馬籍24歲蔡姓女大生就讀銘傳大學4年級，住在台北市士林區大東路某公寓出租雅房，平時因擔任模特兒有著不同拍攝風格而擁有千名粉絲追蹤，不過卻因此慘遭自稱前男友的陳男在租屋處勒斃。

針對接連有同胞在台灣遇害，馬來西亞網友在馬媒《中國報》報導底下留言，「又是台灣！人去台灣、骨灰回馬」、「不知道蔡英文會出來道歉嗎」、「因（應）該又是可以教化，無追釋放，不敢恭維...」、「又再有大馬父母去台灣，把他們孩子的骨灰帶回國，唉」、「又再死一個（怒）」、「大馬人去台灣省留學，不是死就是廢，吸毒，亂交、畜交，變同性戀的更大有人在」、「說對暴力絕不寬貸，到最後的結果是『可以教化』」。