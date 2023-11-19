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APEC期間與拜登多次互動　張忠謀：沒和平沒供應鏈

▲▼APEC領袖代表張忠謀在舊金山舉行記者會。（圖／路透）

▲APEC領袖代表張忠謀在舊金山舉行記者會。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

台積電創辦人張忠謀代表我國赴美出席APEC峰會，期間與美國總統拜登有非正式交流，希望拜習會能緩解美中之間以及區域緊張情勢，「你不必成為領導人也能知道，如果沒有和平，根本沒有供應鏈可言」。

美聯社報導，張忠謀認為此次峰會有助於促進經濟穩定與可靠的供應鏈，也稱拜習會是一次好的會面，應該有助緩解美中之間的緊張局勢，增加台灣海峽穩定。

拜習會15日登場，這是拜登與中國國家主席習近平時隔1年的首次面對面會晤。習近平要求美國應具體表現不支持「台獨」的立場，要求美國停止武裝台灣，支持中國和平統一；拜登敦促習近平不要在台灣海峽及其周邊區域進行軍事演習，尊重台灣選舉程序，重申一中政策，強調華府對台灣的政策不變，反對任何一方單方面改變現狀。

另據美方官員說法，習近平向拜登表示，台灣是美中關係的最危險議題，但他否認2027年或2035年對台動武的計畫，稱「沒人跟我討論這個」。

在美國舊金山舉辦的APEC峰會上，張忠謀表示，總統蔡英文委託他傳達訊息，即台灣致力於區域和平繁榮，台灣將與合作夥伴共同應對氣候變遷、建立更具韌性的供應鏈及縮小數位落差。

張忠謀提到，儘管是非正式交流，不過他與拜登有多次互動，也與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）交談，並和這次21個經濟體至少半數領袖針對區域和平、經濟發展、供應鏈等議題進行討論，包括日本首相岸田文雄，不過在峰會期間並未與習近平交談。

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