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她「舊換新」買iPhone　遭通訊行員工外流性愛片！聊天紀錄成鐵證

▲▼Apple,蘋果,iPhone。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國一名女子用舊換新方式購入新手機，怎知舊手機內的私密內容卻遭到外流。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國一名女子到通訊行以「舊換新」的方式購入新手機，沒想到事後她重新登入自己的Snapchat帳戶時，卻發現聊天紀錄中有將舊手機內裸照與性愛影片傳給一個不知名帳戶的痕跡，嚇得她隨即通報警方。警方深入調查後，發現接收性愛影片的帳戶正是通訊行員工。如今除了員工本人，通訊公司也因未能保障客戶隱私而被起訴。

根據《商業內幕》報導，受害女子10月以舊換新的方式到華盛頓州南部一間購物中心「哥倫比亞中心」（Columbia Center）的通訊行T-Mobile購買新iPhone，並將舊手機重置。然而當晚她回家使用新設備重新登入自己的通訊軟體Snapchat時，卻發現可疑的聊天紀錄。

從記錄中可以看到，她將大量自己與伴侶的性愛照片與影片傳給一個不知名帳號，然而這卻非她本人所為。她慌張地找上T-Mobile，試圖釐清整起事件，但是T-Mobile卻否認了他們接受被害人舊換新的交易，並要求被害人要付錢才能拿回舊手機。

被害女子隨即報警，而警方經過調查後，確定接受私密照片與影片的Snapchat帳號正是T-Mobile的員工，該名員工最終承認犯行。如今被害女性也向T-Mobile提告，認為該公司並未充分培訓員工，同時放任員工侵犯顧客隱私，瀏覽甚至傳播顧客的私人數據。

對此，T-Mobile表示，該名員工是第三方授權零售商的員工，目前已經被解雇，並強調會加強重視客人隱私。

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