ChatGPT之父被爆籌組新公司　OpenAI後悔了？傳回聘阿特曼任CEO

▲OpenAI前CEO阿特曼（Sam Altman）遭到公司解職，傳出董事會在一天後就反悔，想邀他回鍋擔任CEO。（圖／記者李毓康攝）

記者張寧倢／編譯

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI董事會17日宣布解除執行長阿特曼（Sam Altman）職務，原因是他與董事會溝通無法保持坦誠，對他領導能力不再有信心。有消息傳出，阿特曼計畫籌組新的AI公司。然而事隔一天，情況大轉彎，知情人士18日透露，OpenAI董事會正在與阿特曼討論讓他回鍋擔任執行長。

▲阿特曼與OpenAI共同創辦人布羅克曼6月一起前往韓國首爾出席活動。（圖／CFP）

根據路透社報導，被譽為「ChatGPT之父」的OpenAI前執行長阿特曼17日被董事會宣布解雇，共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）也隨即宣布辭職，另外還傳出包含擁有7年資歷的研究員西多爾（Szymon Sidor）在內，部分資深研究人員也因為阿特曼的離開而辭職。

有消息人士18日向美媒The Information表示，阿特曼一直在致力於籌辦新的AI公司，前總裁布羅克曼也預計將加入新公司的籌組。此前，The Information曾於9月報導稱，阿特曼和蘋果（Apple）前首席設計長艾夫（Jony Ive）持續在討論打造一款新的AI硬體設備，據稱當時軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義也參與了對話。

OpenAI面臨重要人員接連請辭，情況在一天後急轉直下。據美國科技新聞網站The Verge於18日引述多名知情人士指出，OpenAI董事會正在與阿特曼討論重新回鍋擔任首席執行長的事宜。其中一人透露，阿特曼17日是在沒有任何通知的情況下被董事會解雇，因此他目前對回歸職位心情「矛盾」，並希望能進行重大的治理變革。OpenAI暫未對此做出回應。

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