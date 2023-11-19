100張「Coldplay假門票」反覆賣8千次！長髮妹海撈3000萬

▲受害網友公開詐騙女子的長相。（圖／X／@tokoparmo）



記者王佩翊／綜合外電報導

英國知名樂團Coldplay（酷玩樂團）近日展開全球巡演，上周來到高雄世運主場館開唱，2天吸引超過17萬人，引發熱議。然而他們近日在印尼開唱時，卻爆出詐騙。一名女子重複兜售100張門票，反覆售出8000次，得手150億印尼盾（約新台幣3087萬元），因此遭逮，警方更懷疑背後還有更大的詐騙集團在操縱。

社群平台X（前身推特）用戶@tokoparmo公開了詐欺犯的長相，照片中可以看到，疑似名為琪莎（GHISCA DEBORA ARITONANG）的長髮女子在網路上聲稱自己與Coldplay演唱會的主辦單位熟識，因此可以透過熟人拿到內部票，詐騙無辜粉絲。

琪莎反覆兜售100張假門票至少8000次，得手150億印尼盾（約新台幣3087萬元）。受害網友指出，因為相信琪莎的言論因此匯款給她，怎知到演唱會當天卻沒有收到任何門票，這才發現自己被騙。

他表示，琪莎已非首次行騙，先前Blackpink、Tulus到印尼開唱時，她也曾上網賣假門票。此外，琪莎為了分散風險，有時則會以「Claudia」的名字與受害人接觸。

有報導稱，琪莎與她的父親已經被逮捕，而她在收到贓款後，隨即將交易款項轉帳到荷蘭的一個帳戶。警方懷疑，此案並非個人犯罪，背後可能涉及詐騙集團，甚至是演唱會主辦方，因此將持續深入調查。