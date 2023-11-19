17歲女高中生2個月「激戰50大叔」！為愛下海　靠賣淫撈42萬

▲女學生被迫下海賣淫後，身心受創，目前仍在住院治療。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名女高中生透過網路交友軟體認識一名牛郎後，在對方的告白下交往，怎知牛郎卻不斷要求她到店消費衝業績，導致該名未成年少女欠下上百萬的酒水錢，最終還被「男友」要求下海償還債務。少女因此在短短2個月內向超過50名男子賣淫。警方介入調查後，隨即依向未成年提供酒類飲品嫌疑，先後逮捕牛郎與牛郎店老闆。

根據《日本新聞網》報導，日本東京都新宿區歌舞伎町牛郎店「ARCANA」的37歲代表堤一彰因涉嫌讓未成年少女入店消費並提供酒類飲料，被警方逮捕。受害的17歲女高中生2023年3月在網路上認識ARCANA旗下的一名牛郎，在對方的花言巧語下，墜入愛河，隨後牛郎主動向她提出交往。

兩人交往不久後，牛郎向少女聲稱，為了要成為店內的頭牌，需要女友的協助，因此要求她每天都到店消費。儘管當時年僅17歲的少女尚未成年，但牛郎本人與牛郎店老闆卻假裝不知情，並向她販售酒類飲料。

女高中生前後到訪牛郎店34天，並消費高達173萬8700日幣（約新台幣36萬元），由於無法償還賒帳的酒錢，牛郎開始要求少女下海或是到街頭站壁攬客當流鶯。為了償還債務，少女在短短2個月內，和超過50名男子發生性關係，並賺入200萬日幣（約新台幣42萬元）的收入。然而此後她一想到自己的身體被賣給不認識的陌生大叔，身心遭受嚴重打擊，還因此住院治療。

事後該名涉案牛郎已經被逮捕，而牛郎店老闆堤一彰也被逮，不過他堅稱自己並不知道少女未成年，否認犯行。

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