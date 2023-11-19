殭屍鹿病毒擴散全美31州　黃石公園淪陷專家憂：恐傳染給人類

▲CWD疾病正在全美擴散中。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國和加拿大驚傳有會讓鹿變成「殭屍」的致命疾病正在肆虐，專家指出，這種俗稱為「狂鹿症」的疾病，感染後可能會讓鹿出現跌倒、無精打采和神經系統症狀，畫面有如電影《屍速列車》場景，全美已有31個州的鹿類遭到這種疾病感染，如今連黃石公園都淪陷。由於這種疾病可以傳播給鹿以外的動物，當地衛生單位相當擔心，「殭屍鹿」有朝一日，可能會像「狂牛病」一樣襲擊人類。

▲美國國家公園管理局說法，他們在黃石湖附近發現一隻「殭屍鹿」死亡。（示意圖／達志／美聯社）

《紐約郵報》引述美國美國國家公園管理局說法，他們在黃石湖（Yellowstone Lake）附近發現一隻「殭屍鹿」死亡後，黃石國家公園官員也立刻警告遊客避開野生動物出沒地區，黃石湖是這個遊客眾多的自然地標內的熱點地區。

根據報導，早在新冠疫情前，美國和加拿大就爆發一種跨鹿種的離奇傳染病，包括麋鹿、馴鹿、梅花鹿和駝鹿，都出現體重急劇下降、跌倒、無精打采和其他神經系統症狀，甚至有沒發病的鹿隻，在感染該病後沒有發病就莫名死亡。景象有如電影失速列車遭感染殭屍病毒的鹿隻。

這種病毒被俗稱為「狂鹿症」全名為「鹿慢性消耗病」（Chronic wasting disease, CWD），這種疾病與過去曾於英國爆發流行的「狂牛症」類似，都是會造成腦部的「普利昂蛋白」異常堆積，進而破壞神經的致命疾病。美國、加拿大、挪威、瑞典、芬蘭以及鄰近國家南韓的鹿隻都出現該疾病，專家也做出警告，「這種疾病可能會變種傳染給人類」。

有鑑於此，衛福部中醫藥司因已依據世界動物衛生組織公布名單，禁止發生疫情的美加等6國鹿茸（角）、鹿鞭及鹿角膠等中藥材輸入台灣。自美國、加拿大陸續傳出狂鹿症疫情後，衛福部中醫藥司在108年起就禁止輸入疫區鹿茸、鹿鞭、鹿角膠後，衛福部食藥署也在109年元旦起，將鹿類製品納入系統性查核。

‘Zombie’ deer disease confirmed at Yellowstone — officials warn to avoid wildlife https://t.co/B8j4a1HNDi pic.twitter.com/MVNtlRD6i6 — New York Post (@nypost) November 18, 2023

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