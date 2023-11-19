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加薩學校慘遭空襲！拜登「拒絕以軍停火」：只是給哈瑪斯喘息機會

▲▼拜登發文反對以色列在此時機下貿然對哈瑪斯停火。（圖／路透）

▲拜登發文反對以色列在此時機下貿然對哈瑪斯停火。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從以色列10月7日慘遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲後，以軍便針對加薩走廊實施封鎖，並進行輪番空襲和投入地面作戰，不過其對難民營、學校、醫院的轟炸卻引來國際社會的抨擊，呼籲立即實施人道主義停火。對此，美國總統拜登透過文章，拒絕外界對於促使加薩停火的呼籲，認為停火只會讓哈瑪斯死灰復燃。

根據《CNN》，美國總統拜登於當地時間18日向《華盛頓郵報》投稿專欄文章，拒絕外界對於加薩走廊停火的呼籲，「對哈瑪斯成員來說，每一次的停火，都是他們重新建立火箭儲備、重新部署戰鬥人員、通過再次襲擊無辜民眾，進而重新展開血腥殺戮的最佳時機。」

拜登表示，「我們的目標不應該僅僅是在今天結束戰爭，而應該是永遠結束戰爭。透過打破不斷的暴力循環，在加薩走廊和整個中東地區建立更加強大的力量，這樣歷史就不會重演。」

拜登呼籲以色列應該尊重國際人道法，儘量減少平民生命的犧牲；同時，拜登也認為「兩國方案」（two-state solution，以色列和巴勒斯坦）是解決巴勒斯坦地區持久衝突的唯一解方，且必須在巴勒斯坦權力機構（巴勒斯坦自治政府）的領導下進行治理。

拜登表示，「在我們爭取和平的同時，加薩走廊和約旦河西岸應該在單一的治理結構下重新獲得統一，最終在重新煥發活力的巴勒斯坦權力機構下，我們都在致力實現兩國解決方案。」

據悉，拜登自從以色列慘遭哈瑪斯突襲以後，曾發聲譴責衝突以來不斷上升的反猶太主義、伊斯蘭恐懼症，而拜登政府10月曾經要求國會撥款1050億美元，作為對烏克蘭（俄烏戰爭）和以色列（以巴衝突）提供安全援助的計畫。

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