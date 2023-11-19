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腹背受敵！納坦雅胡「面臨四大危機」遭批冷血　家屬呼籲釋放人質

▲▼以色列總理納坦雅胡在戰事進入第6周後，陷入「腹背受敵」的窘境。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡在戰事進入第6周後，陷入「腹背受敵」的窘境。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列自從10月7日慘遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發動大規模突襲以後，便針對加薩走廊實施封鎖、輪番空襲，甚至投入地面作戰，誓言消滅哈瑪斯。不過，隨著戰事進入第6周，以軍轟炸難民營、學校、醫院等行為受國際譴責，而以色列總理納坦雅胡事實上則「腹背受敵」，國內要求政府優先處理人質問題。

根據《CNN》，隨著以軍在加薩的戰爭進入第6周，形勢逐漸對納坦雅胡不利。多項民意調查顯示，儘管對哈瑪斯發動的復仇戰爭在以色列境內持續獲得壓倒性支持，但對於納坦雅胡與其所領導的戰時內閣的支持率正在下跌。

特拉維夫5天前出現遊行隊伍，加薩人質家屬與數千名支持者背上掛著畫有人質肖像的海報，走向納坦雅胡的官邸，他們的目的是向納坦雅胡與戰時內閣政府施壓，要求政府應該要為人質的性命與人身安全負責。民眾迪克曼（Gil Dickmann）透露，他的堂兄被哈瑪斯綁架了，他表示尋求人質釋放應該是戰時內閣的首要議程。

《CNN》分析了納坦雅胡在戰爭6周後陷入「腹背受敵」的慘況，受到4大因素影響，分別是戰時內閣政府朝野合作開始出現裂痕、不守規矩的內閣成員、與哈瑪斯之間關於人質釋放的談判、承擔10月7日哈瑪斯突襲的政治責任。

▲▼以色列人18日在特拉維夫遊行時，呼籲政府立即專注在釋放人質的談判。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列人18日在特拉維夫遊行時，呼籲政府立即專注在釋放人質的談判。（圖／達志影像／美聯社）

　＊內閣出現裂痕
 儘管以色列前總理、最大反對黨民族團結領袖拉皮德（Yair Lapid）曾率先團結支持以色列在與哈瑪斯衝突之間的戰爭，但最近他卻於周三（15日）表示，連續擔任6屆總理的納坦雅胡「是時候辭職了」，呼籲納坦雅胡所屬的右翼聯合黨（Likud party）將納坦雅胡趕下台，推舉另一位領導人。

拉皮德表示，「我們不能允許我們的總理失去大眾信任，無論是從社會、亦或從安全的角度來看。」

　＊不守規矩的內閣
 在卡達斡旋下，以色列、美國、哈瑪斯致力於在關鍵問題達成協議，消息人士透露談判的癥結點在於加薩停火會持續多少天、哈瑪斯將會釋放多少人質，以及哈瑪斯要求以軍停止在加薩飛行無人偵察機；然而，納坦雅胡引領的內閣堪稱以色列史上最右翼的內閣，對於內閣在加薩平民議題面臨壓力後降低姿態的作為，引起內閣其他成員的憤怒。

以色列戰時內閣上周五批准每天有兩輛油罐車進入加薩，為供水與汙水處理系統的運作提供支持，然而執政聯盟極右翼成員認為，在尚未達成人質釋放協議的狀態下，以色列向哈瑪斯做出讓步。以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）在致納坦雅胡的信中提到，此一決定違背執政內閣的觀點。

以色列極右翼的國安部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）在社群媒體發文，「只要我們的被綁架者（人質）沒有得到紅十字會的探視，則給敵人『人道主義禮物』就沒有任何意義，且這是對我國士兵、失蹤人員、被綁架者與其家屬們的侮辱。」

▲▼遭挾持的人質家屬參與從特拉維夫走向耶路撒冷以色列總理官邸的遊行，他們手持以色列國旗，呼籲政府應設法盡快讓哈瑪斯歸還人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼遭挾持的人質家屬參與從特拉維夫走向耶路撒冷以色列總理官邸的遊行，他們手持以色列國旗，呼籲政府應設法盡快讓哈瑪斯歸還人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼遭挾持的人質家屬參與從特拉維夫走向耶路撒冷以色列總理官邸的遊行，他們手持以色列國旗，呼籲政府應設法盡快讓哈瑪斯歸還人質。（圖／達志影像／美聯社）

　＊人質談判
 一些遭綁架者的家屬要求以色列政府，應該考慮由哈瑪斯所提出的「人質換人質」的協議。巴勒斯坦囚犯協會估計，這項交易包括用以色列人質去換取目前被關押在以色列監獄的6630名巴勒斯坦人。

　＊遇襲與戰爭責任落在納坦雅胡肩上
 人質家屬所發起的遊行等運動日益壯大，儘管他們基本上強調一切與政治無關，但許多人卻指責納坦雅胡專注於司法改革，而未能預料到哈瑪斯發動的襲擊，10月7日的哈瑪斯襲擊導致1200人被殺。許多人也認為，該次襲擊事實上也讓納坦雅胡違背了對以色列選民在國防安全上的承諾，因為多年來納坦雅胡將自己塑造成唯一能保護以色列的人。

在哈瑪斯發起襲擊後，以色列境內評論人士指責納坦雅胡缺乏同情心。觀察人士指出，納坦雅胡在襲擊發生後竟然是花了更多時間與加薩附近的部隊拍攝合照，而非為過去的失敗道歉。

參加人質家屬遊行的伊莉亞荷（Asher Elyahol）認為，納坦雅胡與人民之間「並沒有連結」，因此他希望戰爭結束、人質獲釋後，以色列能迎來新政府，「因為納坦雅胡並不關心該如何、或需要多少錢才能救回人質，無論付出什麼代價，從哈瑪斯解救人質是值得的。」

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