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與拜登唱反調！納坦雅胡反對巴勒斯坦「重返加薩」：他們怎教孩子的

▲▼以色列總理納坦雅胡反對讓巴勒斯坦自治政府重返加薩。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡反對讓巴勒斯坦自治政府重返加薩。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著以軍針對加薩走廊境內的難民營、醫院、學校實施輪番空襲，引來國際社會對於人道主義停火的呼聲。美國總統拜登稍早透過文章表示，加薩和約旦河西岸最終應該在巴勒斯坦自治政府的領導下重新統一。不過對此，以色列總理納坦雅胡卻與拜登不同調，他認為巴勒斯坦自治政府「沒有能力」領導加薩。

根據《CNN》，以色列總理納坦雅胡於當地時間18日在新聞記者會上表示，以目前的形勢來看，巴勒斯坦權力機構（巴勒斯坦自治政府）「沒有能力」領導加薩。納坦雅胡痛批，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）並未譴責哈瑪斯10月7日針對以色列所發動的突襲，而該機構的一些高級部長甚至還慶祝哈瑪斯發動的襲擊。

納坦雅胡非常氣憤，「經過這一仗、把所有事情弭平後，難道我們還會把它（加薩走廊）給他們嗎？你很清楚，他們（巴勒斯坦人）是如何教育孩子的，如果這種情況沒有改變，那之前我們所做的到底算是什麼？」

報導指出，在納坦雅胡發表上述言論之前，拜登才於當地時間18日透過《華盛頓郵報》發表專欄文章，呼籲在以色列和哈瑪斯的戰事結束以後，加薩走廊和約旦河西岸最終應該在「一個復興的」巴勒斯坦權力機構的領導下重新統一。

據悉，巴勒斯坦權力機構是一個在1993年《奧斯陸協議》下成立的政府機構，在約旦河西岸擁有限定的自治權，其放棄對以色列的武裝抵抗，是哈瑪斯的政治對手；至於哈瑪斯則控制著加薩走廊，與以色列交戰，被美國、歐盟和其他國家認定為恐怖組織，其將自己視為巴勒斯坦權力機構的替代品。

另外，納坦雅胡否認了先前《路透社》引述知悉談判情況官員說法的報導，表示以色列目前還沒有就哈瑪斯釋放人質以換取停火的提議達成協議，「當政府有什麼要公布的時候，當局會報告的。」

據悉，該名官員透露，卡達調解官員與美國官方正在努力促成以哈達成協議，包括由哈瑪斯釋放50名以色列人質，換取以軍停火3天，並從監獄釋放婦女、兒童，允許更多人道援助進入加薩。

以色列國防軍17日表示，估計被哈瑪斯扣押在加薩走廊的人質有237人。

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