加薩難民營學校慘遭轟炸！婦女、兒童重傷慘死　房間躺滿屍體

▲一名以色列士兵在加薩走廊執行任務。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列後,以軍便針對加薩走廊實施封鎖,在展開輪番空襲後,最近更是投入地面作戰。由哈瑪斯所控制的加薩衛生部控訴,以軍針對賈巴利亞難民營內聯合國所設立的學校實施攻擊,造成80人死亡。對此,聯合國則證實上述消息,並表示死者多半為婦女與兒童。

根據《CNN》,聯合國稍早證實,位於加薩走廊北部賈巴利亞的一所學校,於當地時間18日慘遭襲擊,且從現場釋出的影片中可以看到,有許多婦女和兒童因為空襲而慘死,一個房間裡躺著十幾具屍體,上面布滿灰塵,桌子散落在地、且被砸碎,房間的牆壁出現巨大裂縫,而建築物的庭院中,橫跨金屬結構的屋頂也因此崩塌,地面出現碎片。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)負責管理巴勒斯坦境內的難民營學校,該機構通訊主任圖瑪(Juliette Touma)證實,該所遭到襲擊的學校為賈巴利亞難民營內的聯合國法胡拉學校(Al-Fakhoura school),在開戰後被用來當作收容難民的避難所。

圖瑪表示,目前聯合國機構尚無法確認具體死亡人數,因為相關訊息依舊如排山倒海般傳來。

