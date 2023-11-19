加薩難民營學校慘遭轟炸！婦女、兒童重傷慘死　房間躺滿屍體

▲一名以色列士兵在加薩走廊執行任務。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列後，以軍便針對加薩走廊實施封鎖，在展開輪番空襲後，最近更是投入地面作戰。由哈瑪斯所控制的加薩衛生部控訴，以軍針對賈巴利亞難民營內聯合國所設立的學校實施攻擊，造成80人死亡。對此，聯合國則證實上述消息，並表示死者多半為婦女與兒童。

根據《CNN》，聯合國稍早證實，位於加薩走廊北部賈巴利亞的一所學校，於當地時間18日慘遭襲擊，且從現場釋出的影片中可以看到，有許多婦女和兒童因為空襲而慘死，一個房間裡躺著十幾具屍體，上面布滿灰塵，桌子散落在地、且被砸碎，房間的牆壁出現巨大裂縫，而建築物的庭院中，橫跨金屬結構的屋頂也因此崩塌，地面出現碎片。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責管理巴勒斯坦境內的難民營學校，該機構通訊主任圖瑪（Juliette Touma）證實，該所遭到襲擊的學校為賈巴利亞難民營內的聯合國法胡拉學校（Al-Fakhoura school），在開戰後被用來當作收容難民的避難所。

圖瑪表示，目前聯合國機構尚無法確認具體死亡人數，因為相關訊息依舊如排山倒海般傳來。

Every minute, every hour, the situation is getting worse in????#Gaza



Thousands of people- including our colleagues- are being killed from bombs & strikes. Soon, more will die from consequences of the imposed siege.



A ceasefire is critical to save what is left of our humanity. pic.twitter.com/PmbCeUgEEw — UNRWA (@UNRWA) November 18, 2023

至於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的負責人拉紮里尼（Philippe Lazzarini）則在社群平台X（前稱推特）發文證實，他收到聯合國難民營學校慘遭攻擊後「令人震驚」的圖像，「事件發生時，數千名流離失所的人正在那裡避難！聯合國目前無法確定是什麼導致此次事件發生，也不知道誰應該對此負責。」

以色列軍方則向《CNN》表示，他們知悉此次事件，目前正在進行詳細調查。不過以軍並未進行更加詳細的評論。

對於此次襲擊事件，埃及和卡達等中東國家輪番指責以色列。埃及外交部甚至稱此次襲擊是「轟炸」，表示這是以色列軍方針對加薩走廊平民所實施一連串侵犯行為中的最新一起；至於卡達則呼籲，聯合國必須派獨立的調查人員前往加薩，調查「以軍持續針對學校和醫院的襲擊」。

另外，圖瑪又向《CNN》透露，加薩走廊北部扎伊敦（Zaitoun）另一間聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署所設立的學校於周五（17日）慘遭多次襲擊，該間學校是收容4000多人的避難所，襲擊發生後救護車無法到達學校，研判是因為戰鬥和通訊中斷所導致。拉紮里尼則表示，該次襲擊中，有數十人喪生，「（以軍）對於學校的攻擊變得司空見慣，人道主義停火不能再等下去了」。

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