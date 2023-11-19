71歲嬤車站掃QR Code「退休金瞬間蒸發」：第一次掃就被騙

▲英國阿嬤慘遭QR Code詐騙。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

二維條碼「QR Code」已是現代人生活必用的小工具，卻也成為詐騙集團不法的道具。英國一名71歲退休阿嬤，就因為掃描了火車站停車場內的QR Code，慘噴部分退休金1.3萬英鎊（約新台幣51萬），嚇得她再也不敢掃描二維條碼。

綜合外媒報導，這名阿嬤今年8月在英格蘭北約克郡的索納比車站，掃描了停車場內的QR Code後被要求進行一系列「操作」，詐騙集團還在被銀行阻止欺詐行為後，假冒行員致電並說服老奶奶「這些交易是合法的」，成功得到阿嬤的帳密、個資，並在幾分鐘內領取7500英鎊貸款（約新台幣近30萬）、用老奶奶名義欠下上千筆債務。

詐騙集團甚至更改了阿嬤的住址資料，並要銀行寄出新卡，直到老奶奶的帳戶被銀行封鎖才收手。阿嬤事後直言：「這是我第一次用QR Code，我不會再使用了。」她也說，詐騙集團的話術非常有說服力，導致自己現在很難相信任何人，好在手邊還有另張信用卡可以用，如果沒了這張卡，真的不知道該如何應對生活。

銀行則指出，和老奶奶經過很長時間交談與確認後，已退還所有詐欺交易款項、註銷貸款，但仍有4700英鎊（約新台幣18萬）遭詐騙集團竊取，公司將採取新措施保護阿嬤和其他顧客。鐵路公司TransPennine Express也因為類似詐騙案層出不窮，在今年9月取消轄下所有車站停車場的二維條碼。

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