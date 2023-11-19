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治癒禿頭的希望來了　科學家用3D列印讓人類毛囊細胞生長

治癒禿頭的希望來了　科學家用3D列印技術讓人類毛囊細胞生長

▲別擔心掉髮、禿頭，未來你的頭髮是無限多。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

有錢也買不到的東西？幸福、快樂，以及頭髮，但長出新髮這件事依然無法列入人類可控制的範疇，其實「治禿」的內服外用藥存在已久，但要價不菲，就算負擔得起，大多只能減緩頭髮流失，不過，這個現象可能改變，科學家發現新方法，能夠在實驗室裡用3D列印，培養出人體皮膚組織中的毛囊。

根據《太陽報》報導，位於美國紐約州的倫斯勒理工學院（RensselaerPolytechnic Institute）科學團隊，近日在實驗室環境下，利用 3D列印技術，成功培養出人體皮膚組織中毛囊。

研究團隊成功在實驗室培養的人體皮膚中重現人體正常毛囊結構，這個重要突破不僅驗證這項新技術在皮膚組織再生中的潛力，也開啟了衍生應用的新紀元。專家表示，毛囊其實非常重要，負責產生汗液，幫助調節體溫，並且含有有助於皮膚癒合的幹細胞。毛囊也是外用藥物和化妝品的切入點，使其成為皮膚病學測試的重要組成部分。

治癒禿頭的希望來了　科學家用3D列印技術讓人類毛囊細胞生長

▲美國紐約州的倫斯勒理工學院科學團隊，近日在實驗室環境下，利用3D列印技術，成功培養出人體皮膚組織中毛囊。（圖／Science Advances）

領導該研究的邦凱卡蘭德教授（Pankaj Karande）表示，「目前的開發成功僅僅是概念驗證，確認可以用3D 生物列印的方式，以高度精確，可重複的方式創建毛囊結構。這種自動化過程是使未來的皮膚生物製造成為可能所必需的」。

這項研究結果發表在《科學進展》（Science Advances）雜誌上，該成果在再生醫學和藥物測試中具有潛在的應用，預計未來幾年可應用於長出頭髮的工程皮膚移植物，看來在未來，「禿不禿，真的可由自己決定」。

治癒禿頭的希望來了　科學家用3D列印技術讓人類毛囊細胞生長

▲科學家的3D列印技術毛囊，預計未來可應用於長出頭髮的工程皮膚移植物。（圖／Science Advances）

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