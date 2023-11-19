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SpaceX星艦試射順利脫離推進器後　失去訊號爆炸

▲▼SpaceX星艦第2度試射。（圖／路透）

▲SpaceX星艦再度試射。（圖／路透，下同）

文／中央社

美國太空探索科技公司（SpaceX）昨天第2次試射無人太空飛行器「星艦」，但由於超重型推進器在抵達太空後爆炸，隨後太空船也失去訊號，因此並未完成原訂任務。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，SpaceX本次測試雖未完成任務，仍有重大亮點。與4月的首次失敗試射行動相較，這次星艦（Starship）的飛行距離更遠，且當時星艦並未與超重型推進器成功分離。

▲▼SpaceX星艦第2度試射。（圖／路透）

這一次，SpaceX達到新的里程碑，也就是在飛行大約2分半後，星艦啟動引擎，並透過一種稱為「熱分級」（hot staging）的全新方法成功與推進器分離。

不過，超重型推進器在脫離星艦後開始失控翻滾，不久後在墨西哥灣（Gulf of Mexico）上空爆炸，而星艦飛行器仍繼續飛行。

升空後約8分鐘左右，整個任務控制中心響起歡呼聲。此時星艦的引擎即將關閉，太空船也準備進入地球軌道。

▲▼SpaceX星艦第2度試射。（圖／路透）

但在發射升空後9分鐘，SpaceX明確表示，已失去星艦的影像訊號。

升空約11分半後，SpaceX確認完全失去訊號。這表明「星艦」未按計畫飛行。

SpaceX的直播主持人印斯布拉克（John Insprucker）隨後證實，SpaceX被迫炸毀星艦，以免它偏離航線。

美國財經媒體CNBC報導，SpaceX的網路直播可以看到，星艦似乎是在距離地表大約148公里的高度爆炸。

▲▼SpaceX星艦第2度試射。（圖／路透）

SpaceX強調，由於「熱分級」被視為試射行動中最困難的一部分，因此在他們看來，這次測試是成功的。

星艦試射後，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）也向SpaceX表達祝賀之意。

ET快訊
快訊／SpaceX星艦火箭再次升空！　抵太空後數分鐘失聯

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