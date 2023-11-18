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快訊／SpaceX星艦火箭再次升空！　抵太空後數分鐘失聯

▲▼SpaceX星艦火箭再次升空。（圖／路透）

▲SpaceX星艦火箭再次升空。（圖／路透，下同）

文／中央社

美國太空探索科技公司今天進行無人太空飛行器「星艦」第2次試射，首次進入太空，但據推測在數分鐘後失去聯繫。星艦於4月首次嘗試進入太空，但以爆炸收場。

路透社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）直播主持人表示，這艘由兩部分組成的太空船原計劃進行90分鐘的太空飛行，但在升空約10分鐘後失去聯繫。

SpaceX的直播主持人印斯布拉克（John Insprucker）說：「我們失去第2段的數據…我們認為可能已經失去了。」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，SpaceX指出，儘管跟火箭失去聯繫，但仍是「非常成功的一天」。

法新社報導，SpaceX今天進行新一代太空飛行器「星艦」第2次試射升空。執行長馬斯克（Elon Musk）希望這座有史以來最大的火箭有朝一日帶領人類殖民火星。

美國國家航空暨太空總署（NASA）則等待改進過的太空船能將人類送上月球。

美聯社報導，高約121公尺的星艦（Starship）火箭發射升空，在墨西哥灣（Gulf of Mexico）上空劃出一道弧線。

這次試射從美國德州波卡契卡（Boca Chica）附近墨西哥灣的星際基地（Starbase）展開，任務目標是將星艦送入接近軌道的太空，穿越地球大氣層，然後濺落在夏威夷外海。

▲▼SpaceX星艦火箭再次升空。（圖／路透）

試射原定昨天執行，但在最後一刻因需要更換飛行控制硬體而延後一天。

太空探索科技公司一直想要打造一款多功能巨型太空飛行器，希望能在2030年之前替NASA把人類和貨物送上月球，最終前進火星。若這次試射成功，將是實現抱負的重要一步。

NASA是太空探索科技公司的主要客戶，星艦成功與否，對NASA來說極為重要，因為NASA的「阿提米絲」（Artemis）載人登月計畫要靠星艦來完成。在美中競相登月的脈絡下，星艦試射過程中出了任何差錯，NASA都會非常關切。

星艦今年4月20日的首次試射行動以在半空爆炸收場。

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快訊／SpaceX星艦火箭再次升空！　抵太空後數分鐘失聯

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