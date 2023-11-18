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印度隧道坍塌「41人受困」進入第7天　更換機具重啟救援

▲▼ 印度施工中的隧道坍塌，41名工人受困 。（圖／路透）

▲印度施工中的隧道坍塌，41名工人受困，救援行動進行中。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度北阿坎德邦（Uttarakhand）高速公路隧道施工處12日發生坍塌造成工人受困，依據官方18日最新說法，隧道中受困人數上修至41人。事發進入第7天，救援人員正在更換主要挖掘機具，以便重啟救援工作。

綜合路透、NDTV報導，由於救援行動所使用的機具17日故障受損，必須先將其取出之後，才能把已經送到事故現場的新機具部署到位。不過相關人員指出，這需要時間，且無法針對具體時間表發表評論。當局尚未說明造成這條4.5公里隧道坍塌的原因，但已知該地區容易發生土石流、地震與洪災。

▲▼ 印度施工中的隧道坍塌，41名工人受困 。（圖／路透）

在隧道坍塌事故發生當下，有50至60名工人在現場，靠近出口附近的人順利逃出來，但大部分工人受困。救援人員試著開闢一條通往工人受困處的通道，讓受困者可以爬到安全地點，但由於有殘骸碎片不斷掉落，救援工作進度緩慢。

事發至今進入第7天，當局稱所有受困者均安，有把食物與水送進去，但家屬仍焦慮不安，認為受困工人需要被盡快救出來，趁他們的健康狀態惡化之前。就在18日，有近100名隧道工人聚集在現場，要求加快營救速度。

先前報導指出，這項隧道工程於2018年開始，最初預計在2022年7月完工，現在已推遲至2024年5月；該路段是印度總理莫迪「朝聖公路」（The Char Dham pilgrimage route）建設計畫的一部分，該計畫耗資15億美元興建889公里的雙向道高速公路，連結印度北部4個印度教聖地。

▲▼ 印度施工中的隧道坍塌，41名工人受困 。（圖／路透）

►印度隧道坍塌「40工人受困」　重型機具開挖搶救

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