測試感情忠誠度！TikTok瘋傳「抓姦新招」　一秒就現形

▲網路瘋傳用亮粉檢測另一半是否有出軌偷吃跡象。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

近期，網路上興起了一種以亮粉來進行感情忠誠度測試的新趨勢，被戲稱為「亮粉抓姦」。這一潮流起源於TikTok平台，網友們利用亮粉測試另一半有無背著自己偷吃亂搞。

▲網友為報復前男友偷吃，在男方屋內四處撒亮粉。（翻攝抖音@moximoments）

據《紐約郵報》（New York Post）報導，TikTok帶起「亮粉抓姦」風潮，一名網友分享自己的小絕招，她將亮粉灑在副駕駛座的遮陽板梳妝鏡上，只要男友開車載妹，當妹子打開梳妝鏡就會將亮粉灑滿座位，而亮粉又難以清理，絕對會留下痕跡，成為一種測試對方忠誠度的方法。

另一位網友將亮粉用來檢查老公打掃衛生的工具，她在馬桶坐墊、浴缸和地板下灑上亮粉，用來檢查老公是否有認真打掃廁所，這招用來事後檢查十分方便，透過檢查灑過亮粉的地方是否有被清理乾淨就可以確認。部分網友看完影片羨慕不已，驚呼「第一次看到丈夫真的有做事，好感動」。

最後，還有網友直接把亮粉當作復仇工具，她在男友家中各處狂撒不同顏色亮粉，作為對男友偷吃的報復。影片中展示了房間的窗台、地毯、床墊，甚至是廁所、書桌抽屜等地都被亮粉覆蓋，讓不少網友拍手叫好，有人戲稱：「以後前男友大概看到亮粉就會想到妳」，也有人認為這種報復方式雖無害，卻能讓對方感到極度痛苦，是一種極具巧思的報復方法。

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